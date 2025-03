Poziom wody sięga kilku metrów. By powstrzymać opady, chcą sztucznie wpłynąć na pogodę

Miejscowe służby poinformowały, że do wtorku z zalanej stolicy Indonezji ewakuowano co najmniej 1200 osób. Intensywne opady deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach spowodowały, że rzeka Ciliwung wystąpiła z brzegów. Agencja ds. Łagodzenia Skutków Klęsk Żywiołowych (BPBD) przekazała, że poziom wody w najbardziej zalanych miejscach przekracza pięć metrów. Fala powodziowa objęła między innymi część Dżakarty, a także pobliskie miasta Bogor, Bekasi and Tangerang.

Woda wdarła się do szpitala

Gubernator Dżakarty wezwał lokalny rząd do uruchomienia pomp wodnych w celu usunięcia wody z zalanych obszarów. W wielu miejscach powstały również specjalne schrony dla ewakuowanych. Ratownicy docierają do potrzebujących na pontonach. Lokalne media przekazały, że fala powodziowa dotarła także do szpitala we wschodniej części miasta Bekasi. Woda dostała się do niektórych oddziałów, zmuszając pacjentów do ewakuacji do innych budynków.