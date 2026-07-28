Świat "Smok ziejący ogniem" zawisnął na francuskim niebie Matylda Dziechcińska |

Pyrocumulonimbus we Francji. Chmura powstała w trakcie pożarów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SDIS33 / HANDOUT

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Strażacy i meteorolodzy zaobserwowali w sobotę w rejonie miasta Bordeaux zjawisko, które dotąd we Francji nigdy nie wystąpiło. Nad jednym z pożarów utworzyła się chmura cumulonimbus flammagenitus, zwana też pyrocumulonimbusem, nazywana przez NASA "smokiem ziejącym ogniem".

Pożary we Francji. Na niebie pojawiła się nietypowa chmura

Pyrocumulonimbus to niezwykle rzadkie i groźne zjawisko atmosferyczne powstające nad wyjątkowo intensywnymi pożarami lasów. Gdy temperatura osiąga ekstremalne wartości, ogromne ilości gorącego powietrza, dymu, popiołu i pary wodnej są wyrzucane wysoko - nawet na 14 kilometrów - do atmosfery, gdzie tworzą potężną chmurę przypominającą burzowy cumulonimbus.

- Można to porównać do gigantycznego komina. Na dole płonie ogień, a gorące powietrze wraz z dymem jest zasysane pionowo ku górze, nawet do stratosfery - wyjaśnił w rozmowie z agencją Reuters David Bowman, profesor nauk o pożarach Uniwersytetu Tasmańskiego w Australii.

Jak podkreślają meteorolodzy, choć można określić warunki sprzyjające powstawaniu takich chmur, praktycznie niemożliwe jest przewidzenie momentu i miejsca ich utworzenia. To sprawia, że stanowią one ogromne wyzwanie dla służb ratowniczych.

Pyrocumulonimbus zaobserwowany we Francji w weekend Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SDIS33 / HANDOUT

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Chmura stanowi poważne zagrożenie. Dlaczego

Powstanie takiej chmury może całkowicie zmienić przebieg pożaru. Zjawisko generuje bardzo silne i gwałtowne prądy powietrzne, które potrafią błyskawicznie zmienić kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Co więcej, wewnątrz takich chmur mogą tworzyć się wyładowania atmosferyczne, które zapalają kolejne fragmenty lasu, nawet wiele kilometrów od głównego frontu pożaru.

Marc Vermeulen, szef straży pożarnej i służb ratowniczych departamentu Żyrondy, podkreślał, że nieprzewidywalne zachowanie takich pożarów może wymuszać rozszerzanie stref ewakuacyjnych nawet wtedy, gdy ogień wydaje się być pod kontrolą.

Pyrocumulonimbus we Francji. Chmura powstała w trakcie pożarów Źródło: Reuters

Europa powinna się przygotować

David Bowman uważa, że wraz z postępującymi zmianami klimatu i coraz częstszymi falami ekstremalnych upałów zjawisko "smoka ziejącego ogniem" może pojawiać się w Europie Zachodniej znacznie częściej. Dotychczas podobne chmury były charakterystyczne głównie dla gigantycznych pożarów w Australii, Kanadzie czy zachodnich Stanach Zjednoczonych.

- To niezwykle poważny kamień milowy. Z naukowego punktu widzenia jest to fascynujące zjawisko, ale jednocześnie absolutnie katastrofalne. Nie chcemy, aby takie wydarzenia stawały się nową normą - podsumował Bowman.

Pojawienie się po raz pierwszy takiej chmury nad Francją może być sygnałem, że europejskie pożary lasów wchodzą w nową, znacznie bardziej niebezpieczną fazę. Dla służb ratunkowych oznacza to konieczność dostosowania metod walki z żywiołem, a dla mieszkańców z kolei rosnące ryzyko związane z coraz bardziej ekstremalnymi skutkami zmian klimatu.