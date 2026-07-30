Świat George Clooney musiał opuścić swój dom. Napisał list do władz Oprac. Franciszek Wajdzik |

Pożar w okolicy Brignoles we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANDY RAIN/PAP

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Francja wciąż zmaga się z szalejącym ogniem. W środę wieczorem w pobliżu miejscowości Brignoles w departamencie Var na południu Francji wybuchł pożar roślinności. Ogień zajął około 130 hektarów terenu i znalazł się niebezpiecznie blisko zabudowań. Lokalne władze prewencyjnie ewakuowały ponad 600 osób. Swój dom opuścił także znany amerykański aktor George Clooney wraz z rodziną.

"Nie mamy pewności, czy nasz piękny dom przetrwa"

Posiadłość Clooneya i jego żony - Amal, nie była wśród rejonów zagrożonych, ale para opuściła ją w środę. Po swojej decyzji aktor napisał list do mera Didiera Bremonda, w którym wyraził zaniepokojenie sytuacją w Brignoles oraz zadeklarował wsparcie. Podkreślił, że bez względu na to, co stanie się z Brignoles, kochają tę miejscowość, czują się "częścią społeczności" i wesprą ją w razie potrzeby. "W tej chwili nie mamy pewności, czy nasz piękny dom przetrwa tę straszną chwilę" - dodał Clooney.

W 2025 roku George Clooney, jego żona i dwoje ich dzieci otrzymali obywatelstwo Francji. Kilka lat wcześniej kupili w Brignoles XVIII-wieczną posiadłość otoczoną 170-hektarowym terenem i winnicą - jej wartość szacowana jest na dziewięć milionów euro. W czwartek poinformowano, że pożar jest pod kontrolą i nie rozprzestrzenia się. W akcji gaśniczej uczestniczy co najmniej 270 strażaków.

W departamencie Var trwają łącznie cztery pożary. Najgroźniejszy z nich ma miejsce w rejonie gminie Ponteves, gdzie spłonęło już 4,5 tys. ha terenu.

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