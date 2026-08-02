Świat Pożary w Waszyngtonie. "Uciekaj natychmiast! To może być twoje jedyne ostrzeżenie" Matylda Dziechcińska |

Trwają pożary w Spokane w stanie Waszyngton, USA Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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W sobotę w hrabstwie Spokane w stanie Waszyngton na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych wybuchły trzy rozległe pożary. W niedzielę sytuacja wciąż pozostawała bardzo poważna, a władze wydały tysiącom rodzin nakaz ewakuacji trzeciego stopnia o treści: "Uciekaj natychmiast! To może być twoje jedyne ostrzeżenie". W praktyce oznacza on konieczność natychmiastowego opuszczenia swoich domów.

Do niedzielnego wieczora polskiego czasu ogień strawił ponad trzy tysiące hektarów, w tym duży kompleks sportowy. Tom Stokesberry, rzecznik prasowy Kalifornijskiego Międzyagencyjnego Zespołu Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, przekazał w niedzielny wieczór, że w wyniku pożarów lasów w rejonie Spokane zniszczonych zostało co najmniej 600 budynków. W strefie zagrożenia znajdują się kolejne tysiące budynków.

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Spłonął obiekt sportowy w pożarze Old Trails, Spokane, USA Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pożary w Waszyngtonie. Sytuacja jest poza kontrolą

Strażakom walczącym z pożarami nie pomaga pogoda. Amerykańska Krajowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie "Red Flag Warning" dla środkowej i wschodniej części stanu Waszyngton. Alert ten oznacza ekstremalne ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się pożarów z powodu silnego wiatru, niskiej wilgotności i wysokich temperatur.

W odpowiedzi na zagrożenie gubernator Bob Ferguson ogłosił w sobotę stan wyjątkowy oraz zakaz rozpalania ognia na obszarze całego stanu. Dodał, że trudne warunki pogodowe nie dotyczą tylko jednego regionu, a mają wpływ na cały Waszyngton. - Rekordowa susza i silne wiatry powodują niebezpieczne warunki w całym stanie - powiedział Ferguson.

Pożar doprowadził do rozległych przerw w dostawie prądu. Według informacji dostawcy energii Avista Utilities w niedzielę wieczorem bez elektryczności pozostawało ponad 10 tysięcy odbiorców, głównie w rejonie Spokane. W sobotę firma zdecydowała się na prewencyjne odłączenie prądu dziesiątkom tysięcy mieszkańców zagrożonych terenów. Działanie to miało na celu ograniczenie ryzyka powstawania kolejnych pożarów.