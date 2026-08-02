Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożary w Waszyngtonie. "Uciekaj natychmiast! To może być twoje jedyne ostrzeżenie"

|
Pożar w Spokane w stanie Waszyngton, USA
Trwają pożary w Spokane w stanie Waszyngton, USA
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: CNN
W sobotę w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych wybuchły pożary, zmuszając władze do wydania nakazu natychmiastowej ewakuacji dla tysięcy osób. Ogień zniszczył co najmniej kilkaset budynków i zagraża tysiącom kolejnych. Gubernator Waszyngtonu ogłosił stan wyjątkowy.

W sobotę w hrabstwie Spokane w stanie Waszyngton na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych wybuchły trzy rozległe pożary. W niedzielę sytuacja wciąż pozostawała bardzo poważna, a władze wydały tysiącom rodzin nakaz ewakuacji trzeciego stopnia o treści: "Uciekaj natychmiast! To może być twoje jedyne ostrzeżenie". W praktyce oznacza on konieczność natychmiastowego opuszczenia swoich domów.

Do niedzielnego wieczora polskiego czasu ogień strawił ponad trzy tysiące hektarów, w tym duży kompleks sportowy. Tom Stokesberry, rzecznik prasowy Kalifornijskiego Międzyagencyjnego Zespołu Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, przekazał w niedzielny wieczór, że w wyniku pożarów lasów w rejonie Spokane zniszczonych zostało co najmniej 600 budynków. W strefie zagrożenia znajdują się kolejne tysiące budynków.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Pożary w Grecji. Zderzyły się dwa śmigłowce gaśnicze. Jedna załoga poniosła śmierć

Klatka kluczowa-600765
Spłonął obiekt sportowy w pożarze Old Trails, Spokane, USA
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pożary w Waszyngtonie. Sytuacja jest poza kontrolą

Strażakom walczącym z pożarami nie pomaga pogoda. Amerykańska Krajowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie "Red Flag Warning" dla środkowej i wschodniej części stanu Waszyngton. Alert ten oznacza ekstremalne ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się pożarów z powodu silnego wiatru, niskiej wilgotności i wysokich temperatur.

W odpowiedzi na zagrożenie gubernator Bob Ferguson ogłosił w sobotę stan wyjątkowy oraz zakaz rozpalania ognia na obszarze całego stanu. Dodał, że trudne warunki pogodowe nie dotyczą tylko jednego regionu, a mają wpływ na cały Waszyngton. - Rekordowa susza i silne wiatry powodują niebezpieczne warunki w całym stanie - powiedział Ferguson.

Pożar doprowadził do rozległych przerw w dostawie prądu. Według informacji dostawcy energii Avista Utilities w niedzielę wieczorem bez elektryczności pozostawało ponad 10 tysięcy odbiorców, głównie w rejonie Spokane. W sobotę firma zdecydowała się na prewencyjne odłączenie prądu dziesiątkom tysięcy mieszkańców zagrożonych terenów. Działanie to miało na celu ograniczenie ryzyka powstawania kolejnych pożarów.

Źródło: CNN, npr.org
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
Udostępnij:
Tagi:
PożaryUSAWaszyngton
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upał, lato, noc
Skwar powróci i prędko nie odpuści. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Chiny walczą ze skutkami powodzi
Tajfun dawno przeszedł, wciąż walczą z powodziami
Świat
Upał, słońce, gorąco, skwar, żar, nawodnienie
Na rekord gorąca czekaliśmy 105 lat. "Znów może zostać pobity"
Prognoza
Tatry, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują po górach
Prognoza
Dwa śmigłowce zderzyły się podczas akcji gaśniczej w Grecji
Zderzyły się dwa śmigłowce gaśnicze. Jedna załoga nie żyje
Świat
Nawałnica w Tarnowskich Górach (Śląskie)
Nawałnica w Tarnowskich Górach. Skala żywiołu na nagraniu
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: grozi nam potworny upał
Prognoza
Upalny dzień na plaży w Gangneung w Korei Południowej
Padł historyczny rekord gorąca. Czwarty dzień z rzędu
Świat
Pies
Pies natknął się na jeżozwierza. "Jeden z najcięższych przypadków"
Świat
Florencja. Turyści
Pachniało dymem, ale nic nie płonęło. Zagadkowy swąd we Florencji
Świat
Skutki wichury w powiecie pleszewskim (woj. wielkopolskie)
"Nagle wszystko zaczęło fruwać, poderwało dach". Nawałnice nad Polską
Polska
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Silnie grzmi, pada grad
Pogoda
Burza, noc, piorun, niebo
Tu noc będzie groźna. IMGW ostrzega
Prognoza
superkomorka sklej
Superkomórka burzowa na Opolszczyźnie. Lało tak, że świata nie było widać
Polska
Ajia Paraskiewi, Grecja
"Część naszej dzielnicy ocalała, ale reszta obróciła się w popiół"
Świat
Upały
Upał zostanie z nami na wiele dni
Pogoda
Klatka kluczowa-599169
Ulewa na Pol'and'Rock Festival. "Nic mnie nie powstrzyma"
Polska
Pożary w Hiszpanii
Polecieli do Hiszpanii. "Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli pomóc"
Polska
Łazik Mieczysława Bekkera na placu w Koninie
"55 lat temu uruchomiono samochód, który jeździł po innym ciele niebieskim"
Polska
Ewakuacja uczestników Męskiego Grania, 31.07.2026
Połamane drzewa, porwana hala namiotowa, ewakuacja z festiwalu
Polska
parasol deszcz wiatr grad
13 województw z pogodowym alertem RCB
Polska
kuchenka gazowa
Alert RCB. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem
Polska
Pozzuoli nieopodal Neapolu, 31 lipca 2026 roku
Panika w okolicy Neapolu. Mocno zatrzęsła się ziemia
Świat
Burza, piorun, noc
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Prognoza
Zalane rondo, Biała Podlaska
Zalane rondo po burzy w Białej Podlaskiej
Polska
Turcja
Ognisty żywioł na nagraniu. Nie żyje strażak
Świat
Opady
Te mapy pokazują, gdzie nocą ma mocno padać
Prognoza
Upał w mieście
"Ogranicz przebywanie na zewnątrz". Ostrzeżenie władz miejskich
Polska
Konin, woj. wielkopolskie / Polska - 26.06.2019: Zabytkowe kamienice na rynku – Placu Wolności – na Starym Mieście w Koninie, Polska
Urodziny TVN24 w Koninie. Czy aura będzie sprzyjać?
Polska
Ewakuacje w Beocji
Ewakuacja setek ludzi. "Panuje panika"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom