Świat

"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"

Pożary w USA
Pożary na Florydzie
Ponad 150 pożarów szaleje na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Zniszczenia są ogromne. W wyniku walki z żywiołem zginął strażak ochotnik.

Podczas gaszenia pożarów w północnej części Florydy zginął James "Kevin" Crews. O śmierci strażaka ochotnika poinformowało w piątek biuro szeryfa hrabstwa Nassau. Amerykański dziennik "Los Angeles Times" podał, że przyczyną śmierci był nagły problem medyczny, który wystąpił w trakcie działań operacyjnych. Strażak został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w czwartek wieczorem, jak wynika z komunikatu prasowego opublikowanego w mediach społecznościowych.

- Był uosobieniem odwagi i poświęcenia. Jego ofiara nigdy nie zostanie zapomniana - powiedział szef miejscowej straży Jerry Johnson, na którego powołał się "Los Angeles Times".

Pożar szaleje w stanie Georgii
W piątek na Florydzie strażacy gasili ponad 120 pożarów lasów, głównie w północnej części stanu. Obejmowały one obszar o powierzchni ponad 10 500 hektarów. Ogień zmusił władze do zamykania kluczowych dróg i wydawania ostrzeżeń dotyczących jakości powietrza, ponieważ dym przemieszcza się setki kilometrów od źródeł ognia.

Pożary nie tylko na Florydzie

Ogień trawi też Georgię. Gubernator Brian Kemp wprowadził w piątek stan wyjątkowy w 91 hrabstwach swojego stanu, gdzie szaleją dwa duże pożary. Największe zniszczenia odnotowano w południowo-wschodniej części Georgii. Tam ogień zniszczył ponad 120 domów, a kolejne setki budynków pozostają bezpośrednio zagrożone. Z powodu dynamicznej sytuacji władze zarządziły natychmiastowe ewakuacje w najbardziej zagrożonych sektorach. Według danych przekazanych przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA) oraz lokalne władze, tylko w samym hrabstwie Brantley nakaz opuszczenia domów objął co najmniej 800 osób. W całym regionie ewakuowano setki kolejnych mieszkańców. Gubernator Georgii uważa, że skala zniszczeń może okazać się największa w historii tego stanu.

"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"

Jeden z pożarów, który według śledczych mógł zostać wywołany przez aluminiowy balon dotykający linii energetycznych, objął obszar prawie 13 tysięcy hektarów. Drugi, który wybuchł w hrabstwie Brantley, rozprzestrzenił się na obszar ponad dwóch tysięcy hektarów. Został opanowany jedynie w 15 procentach.

- Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar - powiedział gubernator Kemp. W jego opinii, w obecnych warunkach atmosferycznych strażacy mogą jedynie ograniczać jego rozprzestrzenianie i liczyć na nadejście deszczu.

- Lokalni strażacy dosłownie polewali wszystko wodą z węży - opowiadał w rozmowie z "Los Angeles Times" Seth Hawkins, rzecznik agencji rządowej Georgia Forestry Commission wysłany do pożaru w hrabstwie Brantley. Dodał, że potrzebny jest deszcz, aby opanować żywioł.

- To wciąż dynamiczna sytuacja pożarowa - ostrzegł lokalny urzędnik Joey Cason, cytowany przez amerykańskie media. Apelował do mieszkańców o natychmiastowe podporządkowanie się nakazom ewakuacji i opuszczenie zagrożonych terenów.

"Nawet mała iskra wystarczy"

Eksperci wskazują, że za skalę katastrofy odpowiadają dotkliwa susza, silny wiatr oraz martwe drzewa powalone wcześniej przez huragan Helene, które stanowią doskonałe paliwo dla płomieni.

- Mamy do czynienia z ekstremalną suszą, a aktywność pożarów lasów jest ogromna - powiedział dyrektor agencji rządowej Georgia Forestry Commission Johnny Sabo. - Obecnie warunki są tak suche, że nawet mała iskra może szybko przerodzić się w niebezpieczny pożar lasu - dodał.

Anna Bruszewska
