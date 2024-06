czytaj dalej

Przed gwałtownymi opadami nie uciekniemy. Nie unikniemy też powodzi błyskawicznych i nagłych wezbrań rzek - powiedział hydrolog profesor Artur Magnuszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Stwierdził, że do takich sytuacji, jak w we wtorek w Bielsku-Białej, kiedy w krótkim czasie pod wodą znalazło się wiele ulic i posesji, będzie dochodzić coraz częściej. To skutek rozrostu miast i ich uszczelniania.