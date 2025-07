Spadła cysterna, zginęły trzy osoby

Wokół Bursy, czwartego co do wielkości miasta Turcji, już trzeci dzień szaleją pożary. Podczas walki z żywiołem śmierć poniosły cztery osoby. Płoną także inne rejony kraju.

Śmiertelny wypadek podczas akcji gaśniczej

W niedzielę walka z pożarem w okolicach Bursy pochłonęła życie czterech osób. Trzy zmarły w wyniku upadku cysterny drogowej z wodą na drogę położoną około 100 metrów niżej. Ofiary śmiertelne to kierowca i dwóch pasażerów pojazdu, którzy wspierali strażaków w gaszeniu pożaru. Czwartym zmarłym jest strażak, który doznał zawału serca podczas akcji.

Ogień pojawił się także w południowej prowincji Kahramanmaras. Płomienie zniszczyły trzy domy i zmusiły do ewakuacji około 130 osób. Sześciu strażaków wymagało pomocy medycznej po zatruciu dymem. W weekend paliły się także prowincje Usak, Mersin i Antalya.

Podejrzany o podpalenie nieomal zlinczowany

Jak poinformował minister sprawiedliwości Yilmaz Tunc, służby prowadzą dochodzenia w sprawie przyczyny pożarów. Turecki dziennik "Hurriyet" poinformował, że w Bursie jeden z podejrzanych został zatrzymany nieopodal źródła pożaru po tym, jak mieszkańcy zauważyli kanister z benzyną w jego samochodzie. Miał on oparzenia kończyn, jednak twierdził, że były one wynikiem wypadku w domu. O mało nie doszło do linczu, ale interweniowała policja.