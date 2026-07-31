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Turcja. Pokazali, jak trudna jest walka z żywiołem. Nagranie

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Turcja
Pokazali to, jak wygląda walka z żywiołem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Z pożarami zmaga się też Turcja. W piątek ogień pojawił się w pobliżu granicy z Syrią. W akcji gaśniczej zginął strażak. To, z jak trudnymi warunkami muszą mierzyć się służby, można zobaczyć na nagraniu.

Turcja, jak inne kraje południowej Europy, zmaga się z pożarami. Miejscami panują niebezpieczne warunki. To, z czym muszą mierzyć się służby, można zobaczyć na nagraniu, które pokazała w piątek agencja informacyjna Reuters. Materiał został zarejestrowany dzień wcześniej dzięki kamerze nasobnej jednego ze strażaków.

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Na nagraniu widać strażaka gaszącego szalejące płomienie podczas pożaru lasu w prowincji Mugla, niedaleko miasta Uzumlu na południowym zachodzie kraju. Na filmie widzimy, jak funkcjonariusz straży pożarnej wysiada z pojazdu i podchodzi w kierunku płomieni po to, aby je ugasić, zanim ogień się rozprzestrzeni.

Kolejny pożar

Tymczasem w piątek pożar wybuchł wzdłuż zaminowanej linii granicznej między tureckim miastem Nusaybin w prowincji Mardin na południu kraju, a syryjskim miastem Al-Kamiszli. Ogień pojawił się wczesnym rankiem na zaminowanym terenie przygranicznym, około 10 kilometrów od centrum miasta. Podsycane wiatrem płomienie szybko się rozprzestrzeniły, obejmując rozległy obszar wzdłuż granicy - podał dziennik "Cumhuriyet". W związku z pożarem i ograniczoną widocznością spowodowaną unoszącym się w okolicy dymem, kierowcy napotykają utrudnienia w ruchu na tym odcinku turecko-syryjskiej granicy - dodano.

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Pokazali to, jak wygląda walka z żywiołem
Źródło: Reuters

Turcja zmaga się z pożarami. Zginął strażak

Portal Haberturk poinformował, że w akcji gaszenia pożaru zginął 45-letni strażak. Został przygnieciony przez wóz strażacki, który z nieznanych przyczyn ruszył z miejsca w chwili, gdy mężczyzna podłączał wąż gaśniczy.

Turecka Państwowa Służba Meteorologiczna wydała w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 11 prowincji, w tym Stambułu i Izmiru. W połączeniu z wysoką temperaturą i brakiem opadów warunki te sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia oraz ponownemu zapłonowi w miejscach, gdzie wcześniej udało się opanować sytuację - podkreślił dziennik "Hurriyet".

Minister rolnictwa i leśnictwa Turcji Ibrahim Yumakli poinformował w piątek, że w ciągu ostatniej doby służby interweniowały w związku ze 169 pożarami na terenie całego kraju - z czego 110 wybuchło poza terenami leśnymi - a 163 z nich zostało już całkowicie opanowane. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Aydin oraz Balikesir, gdzie zespoły naziemne i powietrzne kontynuują walkę z pożarami - zaznaczyła gazeta.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
TurcjaPożaryEuropaStraż pożarnaSyriawiatr
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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