Świat Turcja. Pokazali, jak trudna jest walka z żywiołem. Nagranie Damian Dziugieł |

Pokazali to, jak wygląda walka z żywiołem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Turcja, jak inne kraje południowej Europy, zmaga się z pożarami. Miejscami panują niebezpieczne warunki. To, z czym muszą mierzyć się służby, można zobaczyć na nagraniu, które pokazała w piątek agencja informacyjna Reuters. Materiał został zarejestrowany dzień wcześniej dzięki kamerze nasobnej jednego ze strażaków.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ewakuacja setek ludzi. "Panuje panika"

Na nagraniu widać strażaka gaszącego szalejące płomienie podczas pożaru lasu w prowincji Mugla, niedaleko miasta Uzumlu na południowym zachodzie kraju. Na filmie widzimy, jak funkcjonariusz straży pożarnej wysiada z pojazdu i podchodzi w kierunku płomieni po to, aby je ugasić, zanim ogień się rozprzestrzeni.

Kolejny pożar

Tymczasem w piątek pożar wybuchł wzdłuż zaminowanej linii granicznej między tureckim miastem Nusaybin w prowincji Mardin na południu kraju, a syryjskim miastem Al-Kamiszli. Ogień pojawił się wczesnym rankiem na zaminowanym terenie przygranicznym, około 10 kilometrów od centrum miasta. Podsycane wiatrem płomienie szybko się rozprzestrzeniły, obejmując rozległy obszar wzdłuż granicy - podał dziennik "Cumhuriyet". W związku z pożarem i ograniczoną widocznością spowodowaną unoszącym się w okolicy dymem, kierowcy napotykają utrudnienia w ruchu na tym odcinku turecko-syryjskiej granicy - dodano.

Pokazali to, jak wygląda walka z żywiołem Źródło: Reuters

Turcja zmaga się z pożarami. Zginął strażak

Portal Haberturk poinformował, że w akcji gaszenia pożaru zginął 45-letni strażak. Został przygnieciony przez wóz strażacki, który z nieznanych przyczyn ruszył z miejsca w chwili, gdy mężczyzna podłączał wąż gaśniczy.

Turecka Państwowa Służba Meteorologiczna wydała w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 11 prowincji, w tym Stambułu i Izmiru. W połączeniu z wysoką temperaturą i brakiem opadów warunki te sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia oraz ponownemu zapłonowi w miejscach, gdzie wcześniej udało się opanować sytuację - podkreślił dziennik "Hurriyet".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kreta wciąż się pali. Polskie MSZ ostrzega

Minister rolnictwa i leśnictwa Turcji Ibrahim Yumakli poinformował w piątek, że w ciągu ostatniej doby służby interweniowały w związku ze 169 pożarami na terenie całego kraju - z czego 110 wybuchło poza terenami leśnymi - a 163 z nich zostało już całkowicie opanowane. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Aydin oraz Balikesir, gdzie zespoły naziemne i powietrzne kontynuują walkę z pożarami - zaznaczyła gazeta.