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Pożary w Portugalii. Strażakom pomagają mieszkańcy, zamknięto autostradę

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Strażak walczy z rozległym pożarem, Guarda, Portugalia
Trwają pożary w miejscowości Guarda, Portugalia
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA
Łącznie ponad tysiąc strażaków uczestniczyło w akcji gaśniczej podczas trzech dużych pożarów lasów i łąk na północy Portugalii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dystrykcie Guarda, gdzie silny wiatr sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Pożar w dystrykcie Guarda wybuchł w poniedziałkowe popołudnie i od tamtej pory, do środowego poranka spowodował obrażenia u co najmniej 12 osób. W nocy z wtorku na środę strażacy gasili także dwa inne rozległe pożary przy granicy z Hiszpanią - w gminach Valpacos i Ponte da Barca. Ten drugi pojawił się we wtorek krótko przed północą na terenie jednego z kompleksów leśnych.

Łącznie z szalejącym ogniem w kraju walczy ponad tysiąc strażaków. Największy pożar objął wschodnie obrzeża Guardy. Z żywiołem walczy tam około 700 strażaków, a w akcji starają się pomóc też mieszkańcy. We wtorek wieczorem Joao Rodrigues z Dowództwa Subregionalnego Beiras i Serra da Estrela poinformował reporterów na konferencji prasowej, że pożar objął obszar około 4000 hektarów w łącznej odległości 40 kilometrów. W sumie we wszystkich akcjach uczestniczyło 1189 osób, 371 pojazdów lądowych i trzy samoloty.

Mieszkaniec pomaga gasić pożar we wsi Rabacaa, Guarda, Portugalia
Mieszkaniec pomaga gasić pożar we wsi Rabacaa, Guarda, Portugalia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

Warunki pogodowe nie pomagają w gaszeniu pożarów

W środę dziennik "Publico" poinformował, że pożar w Guarda jest pod kontrolą i strażacy dalej z nim walczą. Jedynym aktywnym pożarem jest ten w Valpacos. Akcję gaśniczą utrudniają ekstremalne warunki pogodowe. Wysuszone tereny, temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza oraz porywisty wiatr sprawiają, że ogień szybko zmienia kierunek i obejmuje kolejne obszary.

Ze względów bezpieczeństwa władze zdecydowały o czasowym zamknięciu autostrady A25, która łączy atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii.

Źródło: PAP, ENEX, Publico
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Tagi:
PożaryPortugaliastrażacy, wiatr
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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