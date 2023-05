Zagrożenie jest "ekstremalne", ale najgorsze jeszcze przed nimi

Kanadę trawią pożary buszu. W samej prowincji Alberta w niedzielę odnotowano 87 aktywnych pożarów, wiele z nich nie zostało jeszcze opanowanych. Do straży pożarnej na ochotników zgłaszają się mieszkańcy, kanadyjskie jednostki są już wspierane przez Amerykanów.

Najgorsze przed nimi

Podczas ostatniej konferencji prasowej rzeczniczka ostrzegła, że zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Sytuację pogorszy wzrost temperatury, który jest prognozowany na kolejne dni. Dlatego to, co najbardziej niebezpieczne, wciąż jest przed mieszkańcami Kanady.

Mieszkańcy chcą pomagać

Colin Blair, dyrektor wykonawczy Agencji Zarządzania Kryzysowego Alberty, powiedział, że władze otrzymały 300 e-maili od osób chcących zgłosić się na ochotnika do wsparcia brygad strażackich.

- Są one w trakcie przetwarzania. Sprawdzamy, czy ludzie są wykwalifikowani i zdolni, zasoby dostępne, a informacje dostarczane do kluczowych działów. Więc skonsultujemy to w Centrum Koordynacji Kryzysowej i poinformujemy główne departamenty. Ponieważ potrzebne są zasoby, skontaktujemy się z tymi osobami, jeśli i kiedy będą potrzebni - powiedział.