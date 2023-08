Trwa bój o uratowanie miasta. "Nie spodziewałam się, że coś takiego wydarzy się za mojego życia"

Sytuacja pożarowa w Kanadzie pozostaje trudna, a walka z ogniem - nierówna. W okolicach Yellowknife na Terytoriach Północno-Zachodnich grupa wolontariuszy pozostała w mieście - mimo nakazu ewakuacji - by pomóc strażakom. Żywioł szaleje także w Kolumbii Brytyjskiej - w okolicach miasta West Kelowna ogień zajął ponad 10 tysięcy hektarów i zagraża kolejnym miejscowościom.

To najtrudniejszy sezon pożarowy w historii Kanady . W piątek strażacy walczyli z ponad tysiącem aktywnych pożarów, przede wszystkim w zachodnich prowincjach kraju - Terytoriach Północno-Zachodnich i Kolumbii Brytyjskiej.

Wolontariusze kontra żywioł

W Yellowknife, największym mieście i stolicy Terytoriów Północno-Zachodnich, trwa walka z ogniem. Zgodnie z nakazem ewakuacyjnym, wszyscy mieszkańcy miasta mieli opuścić je do piątkowego wieczoru, ale część osób zdecydowała się pozostać na zagrożonym terenie, by pomóc strażakom w walce z płomieniami. Wzdłuż zachodniej granicy miasta utworzono pas przeciwpożarowy o długości 10 kilometrów, a na odcinku 20 km ustawiono szereg armatek wodnych i zraszaczy, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się ognia.

- Nikt nie przewidział wydarzenia na taką skalę - opowiadała w piątek w rozmowie z agencją Reutera jedna z opuszczających miasto mieszkanek. - W Yellowknife wciąż jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co mają robić. Nigdy nie widziałam czegoś takiego i nie spodziewałam się, że coś takiego wydarzy się za mojego życia.

Stulecie ognia

Dramatyczna sytuacja panuje również w Kolumbii Brytyjskiej. Pożar, który we wtorek obejmował obszar zaledwie 64 hektarów, w ciągu 24 godzin opanował aż 6800 ha, a obecnie rozrósł się do aż 10500 ha. W nocy z czwartku na piątek ogień spopielił jedną z dzielnic miasta West Kelowna - strażacy potwierdzili, że doszło tam do "znacznych strat".