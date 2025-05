Stan wyjątkowy, ewakuacje. Dym z pożarów zagraża amerykańskim miastom

Dym zmierza w kierunku Stanów Zjednoczonych

Niebezpieczny dym z pożarów zmierza w stronę Stanów Zjednoczonych. Jak podała stacja CNN, modele komputerowe wskazują, że dotrze on do północnej części środkowego zachodu USA oraz do regionu Wielkich Jezior. Potencjalnie dym może nawiedzić takie miasta jak Chicago, Milwaukee i Detroit. Zgodnie z prognozami, dym prawdopodobnie znajdzie się w dolnych i środkowych warstwach atmosfery. Może to obniżyć widoczność i jakość powietrza w niektórych obszarach, tworząc swoisty "krater" zadymienia. Władze Minnesoty wydały już ostrzeżenie dotyczące jakości powietrza, które obowiązuje od czwartku dla północno-wschodnich części stanu, ostrzegając, że poziom drobnych cząstek osiągnie poziom uważany za niezdrowy dla wszystkich. Podobne ostrzeżenie obowiązuje w północnym Michigan. Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) część dymu na średnim i niskim poziomie może utrzymywać się przez cały weekend w częściach Środkowego Zachodu. Prognozy pokazują, że dym na wysokim poziomie będzie przemieszczał się jeszcze dalej na południe przez równiny. Ubiegłoroczny sezon pożarów był drugim najgorszym w Kanadzie w tym stuleciu. Wówczas również gęsty, szkodliwy dym dotarł do miast w USA.