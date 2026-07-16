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Ponad 800 pożarów. Trwa walka z ogniem

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Kanada
Fatalna jakość powietrza w Toronto
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W Kanadzie szaleje ponad 800 pożarów, z którymi walczy tysiące strażaków. W czwartek jakość powietrza w Toronto była fatalna.

Z danych rządowych wynika, że w czwartek rano w Kanadzie było 858 aktywnych pożarów, w tym 111 niekontrolowanych. Większość z nich występowała na terenie prowincji Ontario, Manitoba i Saskatchewan. 

Jak podały lokalne media, w tym sezonie pożarowym spłonęło w Kanadzie około 2,4 miliona hektarów lasów i pól. Eksperci ds. klimatu uważają, że rosnąca średnia temperatura na świecie przyczynia się do wzrostu częstotliwości i intensywności pożarów lasów na całym świecie.

Fatalna jakość powietrza w Toronto

W czwartek jakość powietrza w południowej części prowincji Ontario była jeszcze gorsza niż w środę. Według szwajcarskiej firmy IQAir, która monitoruje jakość powietrza na świecie, indeks zanieczyszczenia powietrza w Toronto wynosił przed południem aż 271. W środę wartość ta była niższa - 182.

Toronto zajęło w czwartek drugie miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Gorzej było tylko w Detroit, gdzie wskaźnik jakości powietrza sięgnął 724.

>>>CZYTAJ TEŻ: Toronto na szczycie niechlubnego rankingu

Zdaniem profesora Jeffreya Siegela z University of Toronto, pogarszająca się jakość powietrza spowodowana pożarami stanie się znacznie częstszym zjawiskiem. Według eksperta władze powinny przygotować więcej działań ograniczających jego wpływ na zdrowie.

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Toronto najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie
Źródło: Reuters

Dym zabarwił niebo na pomarańczowo

Dym z pożarów w Kanadzie dotarł do Stanów Zjednoczonych. Sprawił, że w czwartek w Nowym Jorku niebo zabarwiło się na pomarańczowo. Lokalne władze zaapelowały do ​​mieszkańców o ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz i ostrzegły osoby z grup ryzyka - z chorobami serca i płuc, kobiety w ciąży i osoby starsze - aby pozostały w domach.

Burmistrz Zohran Mamdani poinformował, że w bibliotekach publicznych, na komisariatach policji i w remizach strażackich rozdawane będą darmowe maski z filtrem.

Źródło: PAP, BBC, Michigan Farm New
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Tagi:
KanadaPożary
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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