Świat Ponad 800 pożarów. Trwa walka z ogniem Anna Bruszewska |

Fatalna jakość powietrza w Toronto Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Z danych rządowych wynika, że w czwartek rano w Kanadzie było 858 aktywnych pożarów, w tym 111 niekontrolowanych. Większość z nich występowała na terenie prowincji Ontario, Manitoba i Saskatchewan.

Jak podały lokalne media, w tym sezonie pożarowym spłonęło w Kanadzie około 2,4 miliona hektarów lasów i pól. Eksperci ds. klimatu uważają, że rosnąca średnia temperatura na świecie przyczynia się do wzrostu częstotliwości i intensywności pożarów lasów na całym świecie.

Fatalna jakość powietrza w Toronto

W czwartek jakość powietrza w południowej części prowincji Ontario była jeszcze gorsza niż w środę. Według szwajcarskiej firmy IQAir, która monitoruje jakość powietrza na świecie, indeks zanieczyszczenia powietrza w Toronto wynosił przed południem aż 271. W środę wartość ta była niższa - 182.

Toronto zajęło w czwartek drugie miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Gorzej było tylko w Detroit, gdzie wskaźnik jakości powietrza sięgnął 724.

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Zdaniem profesora Jeffreya Siegela z University of Toronto, pogarszająca się jakość powietrza spowodowana pożarami stanie się znacznie częstszym zjawiskiem. Według eksperta władze powinny przygotować więcej działań ograniczających jego wpływ na zdrowie.

Toronto najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie Źródło: Reuters

Dym zabarwił niebo na pomarańczowo

Dym z pożarów w Kanadzie dotarł do Stanów Zjednoczonych. Sprawił, że w czwartek w Nowym Jorku niebo zabarwiło się na pomarańczowo. Lokalne władze zaapelowały do ​​mieszkańców o ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz i ostrzegły osoby z grup ryzyka - z chorobami serca i płuc, kobiety w ciąży i osoby starsze - aby pozostały w domach.

Burmistrz Zohran Mamdani poinformował, że w bibliotekach publicznych, na komisariatach policji i w remizach strażackich rozdawane będą darmowe maski z filtrem.

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