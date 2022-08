Ciała dwóch osób znalezione w spalonym samochodzie. Ogień szybko zwiększa swój zasięg

W pożarze w północnej Kalifornii zginęły co najmniej dwie osoby. Ich ciała znaleziono w spalonym samochodzie. Ogień bardzo szybko zwiększa swój zasięg. Od piątku spłonął obszar o powierzchni ponad 22 tysięcy hektarów.

"Wszystko stracone"

Jedną z osób, które musiały opuścić swój dom, była 81-letnia kobieta, która zaledwie miesiąc temu przeprowadziła się do tego rejonu, aby być bliżej swojego syna i jego żony.

Pożary wybuchają łatwo i rozprzestrzeniają się szybko

To także nie jedyny pożar w samym Siskiyou. Dwa inne zmusiły do ewakuacji około 200 osób. Do niedzieli spłonęło ponad 680 ha.