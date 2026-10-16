Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niebo jak na Marsie, mieszkańcy skarżą się od tygodni

|
Indonezja
Duszący dym w Indonezji
Źródło wideo: Save the Borneo/Reuters
Źródło zdj. gł.: SAVE OUR BORNEO/REUTERS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Indonezja od tygodni zmaga się ze skutkami pożarów. Dym towarzyszący zjawisku jest tak gęsty, że niebo w części kraju zabarwiło się na kolor pomarańczowy i brązowy jak na Marsie. Zła jakość powietrza odbija się na zdrowiu mieszkańców.

Gęsty smog spowodowany pożarami lasów na wyspie Borneo zabarwił w ostatnich dniach niebo na intensywnie pomarańczowy kolor. Takie krajobrazy można było zobaczyć w mieście Palangka Raya w indonezyjskiej prowincji Borneo Środkowe. Dym z płonących terenów rozprzestrzeniał się na różne części kraju.

Problemy z oddychaniem

Duszący smog wywołał również obawy o zdrowie mieszkańców. Lokalna organizacja pozarządowa Save Our Borneo zapewniła badania lekarskie, a także możliwość podłączenia do tlenu mieszkańcom, w tym dzieciom, cierpiącym na trudności z oddychaniem związane z pogarszającą się jakością powietrza.

>>> CZYTAJ TEŻ: Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"

Niebo zabarwiło się na brązowo i pomarańczowo
Niebo zabarwiło się na brązowo i pomarańczowo
Źródło zdjęcia: SAVE OUR BORNEO/REUTERS

Gęsty dym utrudnia życie mieszkańcom od dłuższego czasu

W Sumatrze Południowej gęsty dym ograniczył widzialność na drogach w stolicy prowincji - Palembang. Arman Hadi, kierowca wożący pasażerów, relacjonował w rozmowie z agencją informacyjną Reuters, że mgła utrudnia mu pracę i codzienne czynności już od ponad dwóch miesięcy.

Pożary w Indonezji już od dłuższego czasu utrudniają życie ludzi w tej części Azji. Zjawisko spowodowało problemy z oddychaniem u setek tysięcy ludzi, a gęsta, gryząca mgła rozprzestrzeniła się na sąsiednie kraje. W Malezji władze z tego powodu były zmuszone do zawieszenia lekcji w szkołach.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
IndonezjaSmogpożar
Czytaj także:
Liście
Przeczytaj to, zanim zaczniesz grabić liście
Polska
Mgła, jesień, zamglenia
Gęsta mgła nie chce odpuścić. IMGW wciąż alarmuje
Prognoza
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę. Książki go nie interesowały, wolał coś innego
Ciekawostki
Szerszeń żółtonogi (Vespa velutina)
Szerszeń azjatycki pojawił się w Polsce
Polska
Uroczystość ku pamięci Ramiego
"Nikt z naszej grupy nie przestawał go szukać". Znaleźli ciało 12-letniego Ramiego
Świat
Lodowiec Thwaitesa
Lodowiec Zagłady traci lód szybciej, niż sądzono
Nauka
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Czy czeka nas poprawa pogody?
Prognoza
Załamanie pogody w Stambule
Najwięcej deszczu od 40 lat. Trzy ofiary śmiertelne
Świat
Furgonetka zapadła się w ulicy
Dziura w drodze połknęła furgonetkę
Świat
Curry
Spróbowała curry, zaczął drętwieć jej język. Była w nim trutka na ślimaki
Świat
Mont Blanc
Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości
Świat
Jeleń
TPN apeluje, by nie zbliżać się do tych zwierząt
Polska
Brazylia
Deszcz zalał tunel. "To była kwestia sekund"
Świat
Pozostałości statku, który znaleziono u wybrzeży Turcji
Wrak tak stary, że nic z niego nie zostało. To rekordzista
Ciekawostki
Grzyby shimeji (Hypsizygus marmoreus)
Zbadali grzybowe peptydy. Mogą pomóc nam w ograniczeniu solenia
Nauka
Skutki ulew na Rodos
Na Rodos ulice zamieniły się w rzeki. Nie żyje mężczyzna
Świat
Głowomłot tropikalny (Sphyrna lewini)
Młode głowomłoty upodobały sobie popularne australijskie plaże
Ciekawostki
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
Nauka
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
Prognoza
Pochmurna jesień
Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi?
Prognoza
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować
Nauka
Niebo nad Suwałkami
Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach
Polska
Dianjunus rex - nowo odkryty ogromny gatunek grzyba
Grzyb gigant. Odkryto nowy gatunek
Ciekawostki
Skutki huraganu Isaias w mieście Milton na Florydzie
Wzrosła liczba ofiar huraganu. Gubernator chwali mieszkańców
Świat
Załamanie pogody w Santiago, Chile
Czerwony alarm w stolicy. Chodniki białe od gradu
Świat
Ciepły październikowy dzień w Sewilli
30 stopni w środku jesieni. Anomalia w Hiszpanii
Świat
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Tutaj zagrozi nam silny wiatr
Prognoza
Opady w Grecji, prognoza na północ czasu lokalnego
Ulewy nadciągnęły nad Grecję. Ryzyko powodzi
Świat
Labrador retriever
Dlaczego duże psy żyją krócej niż małe?
Nauka
Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej syberyjskich miejscowości
Seria ataków niedźwiedzi. "Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom