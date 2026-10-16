Świat Niebo jak na Marsie, mieszkańcy skarżą się od tygodni Oprac. Damian Dziugieł |

Duszący dym w Indonezji Źródło wideo: Save the Borneo/Reuters Źródło zdj. gł.: SAVE OUR BORNEO/REUTERS

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Gęsty smog spowodowany pożarami lasów na wyspie Borneo zabarwił w ostatnich dniach niebo na intensywnie pomarańczowy kolor. Takie krajobrazy można było zobaczyć w mieście Palangka Raya w indonezyjskiej prowincji Borneo Środkowe. Dym z płonących terenów rozprzestrzeniał się na różne części kraju.

Problemy z oddychaniem

Duszący smog wywołał również obawy o zdrowie mieszkańców. Lokalna organizacja pozarządowa Save Our Borneo zapewniła badania lekarskie, a także możliwość podłączenia do tlenu mieszkańcom, w tym dzieciom, cierpiącym na trudności z oddychaniem związane z pogarszającą się jakością powietrza.

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Niebo zabarwiło się na brązowo i pomarańczowo Źródło zdjęcia: SAVE OUR BORNEO/REUTERS

Gęsty dym utrudnia życie mieszkańcom od dłuższego czasu

W Sumatrze Południowej gęsty dym ograniczył widzialność na drogach w stolicy prowincji - Palembang. Arman Hadi, kierowca wożący pasażerów, relacjonował w rozmowie z agencją informacyjną Reuters, że mgła utrudnia mu pracę i codzienne czynności już od ponad dwóch miesięcy.

Pożary w Indonezji już od dłuższego czasu utrudniają życie ludzi w tej części Azji. Zjawisko spowodowało problemy z oddychaniem u setek tysięcy ludzi, a gęsta, gryząca mgła rozprzestrzeniła się na sąsiednie kraje. W Malezji władze z tego powodu były zmuszone do zawieszenia lekcji w szkołach.