Świat Hiszpania. Ogień błyskawicznie wdarł się na autostradę. Nagranie Oprac. Anna Bruszewska |

Pożary w Hiszpanii. Nagranie z drona Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Hiszpanii trwa walka z potężnymi pożarami, których gaszenie utrudniają wysoka temperatura powietrza i silny wiatr. W prowincji Avila ogień strawił około 50 tysięcy hektarów. Zdaniem lokalnych władz, to największy pożar we współczesnej historii tego kraju.

W poniedziałek hiszpańska Gwardia Cywilna opublikowała nagranie z drona, na którym widać szalejący na terenie gminy Sotillo de la Adrada pożar. Ogień wdarł się na autostradę w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak podała agencja informacyjna Reuters, strażacy musieli uciekać przez płomieniami, które pojawiały się przy drodze

Pożary w Hiszpanii. Nagranie z drona Źródło: Reuters

Pożary w Hiszpanii

Łącznie w środkowej Hiszpanii spłonęło ponad 77 tysięcy hektarów terenów. Z powodu pożarów 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w swoich domach - poinformowało w poniedziałek rano dowództwo hiszpańskiej obrony cywilnej.