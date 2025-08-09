Zginął starszy mężczyzna, znaleziono przecięty kabel

9 sierpnia 2025, 20:41
Źródło:
PAP, ekathimerini.com
Pożar kilkadziesiąt kilometrów od Aten
Pożar kilkadziesiąt kilometrów od Aten
Reuters
Pożar kilkadziesiąt kilometrów od AtenReuters

Co najmniej jedna osoba zginęła w ostatnich pożarach w Grecji. Szczególnie trudna sytuacja panowała w rejonie miasta Keratea, niedaleko Aten. Tamtejszym strażakom pomagają ekipy z Rumunii i Czech. Służby podejrzewają, co mogło być przyczyną wywołania szalejącego żywiołu.

PogodaDługoterminowaWeekend

To kolejne lato, gdy Grecja mierzy się z wysokimi temperaturami i suszą, które sprawiają, że pożary wybuchają częściej i trudniej z nimi walczyć. Kraje basenu Morza Śródziemnego znajdują się na obszarze określanym przez naukowców jako "punkt zapalny pożarów", a w ostatnich latach stały się one bardziej niszczycielskie z powodu szybko zmieniającego się klimatu.

Wielka akcja gaśnicza

Największy pożar wybuchł w piątek w okolicach małego miasteczka Keratea, kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od Aten. W jednym ze spalonych domów w miejscowości Tagani strażacy znaleźli ciało 78-letniego mężczyzny. Pożar wybuchł tam około godziny 14. Na początku paliła się sucha trwa i pola, ale silny wiatr sprawił, że ogień szybko się rozprzestrzenił. Z okolicznych miejscowości ewakuowano tysiące ludzi.

Pożar w okolicach KerateiPAP/EPA/ALEXANDROS BELTES

Pożar wywołany przez usterkę na słupie energetycznym? Jest dochodzenie

Rzecznik lokalnej straży pożarnej powiedział w sobotę, że pożar został opanowany, ale nie ugaszony. Do akcji gaśniczej skierowano około 190 strażaków, 44 wozy strażackie, 11 samolotów pożarniczych oraz siedem śmigłowców. Greków wspierali strażacy z Rumunii i Czech oraz wojska inżynieryjne.

Jak przekazał portal eKhatimerini, służby badające przyczynę pożaru podejrzewają, że mógł on zostać wywołany przez usterkę infrastruktury energetycznej. Śledczy zebrali zeznania z obszarów okolicznych osad (Manoutso i Togani). Świadkowie twierdzili, że pożar rozpoczął się "na słupie energetycznym". Znaleziono w tym miejscu też przecięty kabel. Na nagraniach z monitoringu zamontowanego na sąsiednim domu z momentu, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, nie widać jednak przejeżdżających samochodów.

Walka z ogniem trwa również w innych częściach Grecji. Władze zwróciły uwagę, że silny wiatr przenosi żar, który powoduje, że szybko tworzą się kolejne punkty zapalne. Służby starają się chronić przed żywiołem pobliskie linie wysokiego napięcia.

Skutki pożaru w okolicach KerateiPAP/EPA/ALEXANDROS BELTES

Autorka/Autor:ast,dd

Źródło: PAP, ekathimerini.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDROS BELTES

GrecjaPożary
Pozostałe wiadomości

Końcówka tygodnia upłynie pod znakiem przejściowego chłodnego frontu, który w części kraju przyniesie więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Od poniedziałku aura znów będzie pogodna, a nawet słoneczna. W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się upałów.

Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę

Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę

9 sierpnia 2025, 15:12
Źródło:
tvnmeteo.pl

Wszyscy czekali na ten moment z zapartym tchem. Transmisja w internecie przyciągnęła tysiące osób, śledzących każdą sekundę - w końcu nikt nie wiedział, kiedy nastąpi kulminacyjny moment. W komentarzach wiele osób przyznało, że trudno było im się oderwać nawet na chwilę. Opis ten nie dotyczy ekscytującego wydarzenia sportowego, a kwitnienia pewnej wyjątkowej rośliny.

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

9 sierpnia 2025, 17:27
Źródło:
TVN24+

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wciąż ostrzega przed upałem. Wysoka temperatura w niedzielę prognozowana jest dla południowo-wschodniej części kraju. Sprawdź, gdzie będzie szczególnie gorąco.

Tutaj upał nie odpuści. IMGW ostrzega

Tutaj upał nie odpuści. IMGW ostrzega

9 sierpnia 2025, 6:18
Aktualizacja: 9 sierpnia 2025, 20:14
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 10.08. Noc w większości kraju będzie pogodna. W dzień aura zmieni się - na północy i wschodzie powrócą deszcz i burze. Miejscami znów zrobi się upalnie.

Pogoda na jutro - niedziela, 10.08. W nocy lokalnie może popadać

Pogoda na jutro - niedziela, 10.08. W nocy lokalnie może popadać

9 sierpnia 2025, 19:38
Źródło:
tvnmeteo.pl

Małżeństwo z Wietnamu zginęło w piątek na greckiej wyspie Milos. Silne porywy wiatru porwały kobietę, która wpadła do morza. Na pomoc turystce rzucił się jej mąż, ale niestety oboje utonęli.

Małżeństwo utonęło na popularnej plaży

Małżeństwo utonęło na popularnej plaży

9 sierpnia 2025, 12:36
Źródło:
Greek Reporter

Co najmniej siedem osób zginęło w sobotę po zawaleniu się ściany w Nowym Delhi. Stolicę Indii nawiedziły intensywne opady deszczu, a w wielu dzielnicach obowiązywały czerwone alerty pogodowe. Monsunowe deszcze spowodowały także zakłócenia w ruchu drogowym.

Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

9 sierpnia 2025, 18:49
Źródło:
Reuters, Telegraph India

Członkowie misji Crew-10 po kilku miesiącach przebywania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wrócili na Ziemię. W skład załogi należały dwie Amerykanki, Japończyk oraz Rosjanin.

Przez pięć miesięcy byli poza Ziemią

Przez pięć miesięcy byli poza Ziemią

9 sierpnia 2025, 21:25
Źródło:
PAP, Reuters

Hiszpania wciąż walczy z pożarami, podsycanymi zmianami klimatu. Ponad 100 członków hiszpańskiej wojskowej jednostki ds. sytuacji kryzysowych dołączyło do strażaków w centrum kraju, by pomóc w walce z szalejącym żywiołem. Ogień zmusił dziesiątki mieszkańców do ewakuacji i spowodował zakłócenia w ruchu pociągów na trasie Madryt-Avila.

Pożary w Hiszpanii. Problemy z dojazdem koleją do Madrytu

Pożary w Hiszpanii. Problemy z dojazdem koleją do Madrytu

9 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
Reuters, 20minutos.es

Piękno jest rzeczą względną, a w kalifornijskim mieście Santa Rosa udowodniono, że nawet "najbrzydsze" psy potrafią podbić serca szerokiej publiczności. Podczas tegorocznego konkursu World’s Ugliest Dog suczka Petunia zdobyła tytuł, pokazując, że urok i charakter liczą się znacznie bardziej niż klasyczne kanony urody.

Oto "najbrzydszy pies świata"

Oto "najbrzydszy pies świata"

9 sierpnia 2025, 17:38
Źródło:
BBC, CBS News, Reuters, CNN

Ogień trawi zbocze Wezuwiusza. Jak donoszą włoskie media, płomienie sięgają kilometra wysokości. W akcji gaszenia uczestniczy osiem śmigłowców i ponad 100 osób, w tym wolontariusze Obrony Cywilnej.

Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu

Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu

9 sierpnia 2025, 9:47
Źródło:
Reuters, virgilio.it

Upał ogarnął południową połowę Francji. Z prognozy meteorologów z Meteo France wynika, że w weekend temperatura sięgnie 40-41 stopni. Pomarańczowe alerty przed spiekotą obowiązują w 28 departamentach. W niedzielę ostrzeżenia mają zostać wydane na terenie aż 40 departamentów.

"Kopuła ciepła" nad Francją. Będzie ponad 40 stopni

"Kopuła ciepła" nad Francją. Będzie ponad 40 stopni

9 sierpnia 2025, 11:10
Źródło:
PAP, bfmtv.com, vigilance.meteofrance.fr

Duże morskie obszary chronione stają się kluczowym narzędziem do walki o zachowanie oceanicznej bioróżnorodności. O tym, jak są ważne, napisali w artykule badacze z University od Exeter i Heriot-Watt University.

Ochrona oceanów na wielką skalę działa

Ochrona oceanów na wielką skalę działa

9 sierpnia 2025, 13:50
Źródło:
Marine Policy, PAP, University of Exeter

Trąba wodna pojawiła się w piątek w okolicach Malecón, nadmorskiego bulwaru w Hawanie. Groźnie wyglądające zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

9 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
Reuters, en.cibercuba.com

W nocy z piątku na sobotę można było podziwiać na niebie Pełnię Księżyca Jesiotrów. Zdjęcia tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.

Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

8 sierpnia 2025, 19:52
Aktualizacja: 9 sierpnia 2025, 8:35
Aktualizacja:
Źródło:
timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na końcówkę lata, jesień, a także początek zimy. Jaka może być aura w poszczególnych regionach? Sprawdź najnowsze prognozy na wrzesień, październik, listopad i grudzień 2025.

Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW

Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW

8 sierpnia 2025, 16:36
Źródło:
IMGW

W piątek pod Atenami, we wschodniej Attyce, wybuchł pożar. W wyniku szalejącego żywiołu zginęła jedna osoba. Spłonęły budynki i pola uprawne, a akcję gaśniczą utrudnia pogoda.

Pożar pod Atenami. Znaleziono ciało starszego mężczyzny

Pożar pod Atenami. Znaleziono ciało starszego mężczyzny

8 sierpnia 2025, 20:32
Źródło:
Reuters, eKathimerini

Silny wiatr sparaliżował w piątek porty w Atenach. Władze wydały zakaz wypłynięć promów, przez co wielu podróżujących wyczekuje wiele godzin na odpłynięcie. Trudne warunki mają trwać jeszcze przez kilka dni.

Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs

Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs

8 sierpnia 2025, 17:25
Źródło:
eKathimerini

W piątek w pobliżu tureckiego miasta Canakkale wybuchł pożar. Ogień zbliżył się do zabudowań, w tym szpitala i uniwersytetu, które musiały zostać ewakuowane.

Ogień blisko miasta. Ewakuacja uniwersytetu i szpitala

Ogień blisko miasta. Ewakuacja uniwersytetu i szpitala

8 sierpnia 2025, 21:39
Źródło:
Reuters, bianet.org

Myśliwy z USA udał się do Republiki Południowej Afryki, by polować na bawoły. Mężczyzna zginął jednak podczas tropienia jednego z osobników. Polowanie odbyło się w ramach safari, których urządzanie od lat krytykowane jest przez organizacje walczące o prawa zwierząt.

Pojechał polować na bawoły, zginął

Pojechał polować na bawoły, zginął

8 sierpnia 2025, 18:31
Źródło:
CNN

Temperaturę blisko 48 stopni Celsjusza zanotowano w czwartek w stolicy stanu Arizona. To pierwsza tak wysoka wartość, jaką w historii pomiarów odnotowano tam w sierpniu. Ekstremalne upały doprowadziły do rekordowego zapotrzebowania na energię.

Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było

Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było

8 sierpnia 2025, 13:38
Źródło:
PAP

Pożar, który od kilku dni trawi departament Aude na południu Francji, jest drugim największym w historii kraju. Z pomocą sprzyjającej pogody ogień został opanowany, ale walka z żywiołem będzie trwać jeszcze w kolejnych dniach.

"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"

"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"

8 sierpnia 2025, 15:51
Źródło:
PAP, francebleu

Intensywne opady deszczu nawiedziły prefekturę Kagoshima w Japonii, powodując powodzie, zniszczenia dróg oraz osuwiska ziemi. W jednym z miast w dobę spadło 500 litrów deszczu na metr kwadratowy. Służby ratunkowe poszukują zaginionych osób.

Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"

Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"

8 sierpnia 2025, 12:12
Źródło:
Reuters, NHK

Grzyby zaczynają pojawiać się w polskich lasach - w tym gatunki występujące przeważnie na przełomie lata i jesieni. Naukowcy z Wrocławia informują, że początek sezonu w wielu regionach rozpoczyna się intensywnie. Podczas wypraw powinniśmy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem

Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem

8 sierpnia 2025, 8:41
Źródło:
PAP

Wkraczamy właśnie w końcówkę lata, która w Polsce bywa zazwyczaj przyjemna, łagodna i pogodna. To jeszcze nie babie lato, ale widać i czuć już pierwsze oznaki schyłku najcieplejszej pory roku.

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

7 sierpnia 2025, 15:49
Źródło:
TVN24+

Prawie 20 stopni Celsjusza - taka wartość pojawiła się w piątek rano na termometrach w Bielsku-Białej. Anomalia związana jest ze zjawiskiem wiatru fenowego. Chociaż warunki do powstania halnego nie są idealne, związane z nim ocieplenie było odczuwalne w wielu regionach.

Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

8 sierpnia 2025, 9:54
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Astronauta Barry "Butch" Wilmore przechodzi na emeryturę. Amerykanin swoją decyzję ogłosił niedługo po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której z powodu problemów technicznych zamiast tygodnia utknął na 9 miesięcy.

Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA

Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA

8 sierpnia 2025, 11:24
Źródło:
CNN, BBC