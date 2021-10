W lato pożary, podczas jesieni ulewne opady. Grecy obawiają się powodzi na zniszczonych terenach

Najpierw pożary, teraz możliwe powodzie

Zmiany klimatu i ich wpływ na ludzkie życie

- Pięćset rodzin zostało na ulicy, a to tylko zbieracze żywicy. Jeśli uwzględnimy również przemysł, fabryki i wszystkie inne zawody, które zostały dotknięte przez pożar, to w północnej Eubei nie ma już pracy, ponieważ 90 procent ludzi pracowało w rolnictwie i lasach - powiedział Vangelis Georgatzis, szef związku zawodowego zbieraczy żywicy na wyspie. - Teraz idziemy do lasu i nie możemy na to patrzeć. To tak jakby zmarł członek rodziny, a my go opłakujemy - powiedział.