Pożary w Grecji. W części kraju strażacy wciąż muszą wykazywać się "nadludzkim wysiłkiem"

Od zeszłego tygodnia Grecja zmaga się z rozległymi pożarami lasów. Ogień wybuchł najpierw w okolicach Aten, a od tego czasu strażacy ruszyli do walki z żywiołem na wyspach Rodos, Korfu i Eubea, jak również w kontynentalnej części kraju. Do tej pory pożary pochłonęły życie pięciu osób, a w akcji gaśniczej obrażenia odniosło 74 strażaków.

W piątek sytuacja pożarowa poprawiła się, ale służby ratunkowe nadal walczą z żywiołem w Tesalii nad Morzem Egejskim. Dzień wcześniej ogień spowodował eksplozję w składzie amunicji niedaleko miasta Wolos , zmuszając mieszkańców do ewakuacji. Jak przekazał rzecznik straży pożarnej Ioannis Artopoios, strażacy wykonali "nadludzki wysiłek", ale nie udało im się w pełni okiełznać ognia.

Największa ewakuacja w historii kraju

- Mieszkańcy rejonów Vati, Kiotari, Plimmiri mogą wracać do domów, bo sytuacja jest pod kontrolą - przekazała w piątek rano. - Nie oznacza to oczywiście, że ryzyko wystąpienia kolejnych pożarów nie jest wysokie. Wciąż jest bardzo gorąco (...) chociaż w tym momencie mamy 29 stopni, a kiedy tutaj przyjechaliśmy, to były takie nocki, gdzie było ponad 30 stopni.