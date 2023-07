"Ten ciężki okres najwyraźniej jeszcze się nie skończył"

"Przed nami kolejna fala upałów i silnego wiatru"

Do Grecji jadą polscy strażacy

"Moduł GFFFV wkrótce wjedzie z Serbii na terytorium Bułgarii. Tam udadzą się na nocleg, a jutro już ostatnia prosta do Grecji" - napisał na Twitterze Bartkowiak. Moduł GFFFV to jednostki wyspecjalizowane do gaszenia pożarów lasów z użyciem pojazdów. Do wpisu dołączył zdjęcia, na których widać jadącą kolumnę.