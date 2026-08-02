Świat Pożary w Grecji. Ogień blisko stolicy i na popularnej wyspie Agnieszka Stradecka |

Pożary na przedmieściach Aten Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

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Niedziela to dla greckich strażaków trzeci z rzędu dzień walki z megapożarem, który wybuchł na zachód od Aten i objął swoim zasięgiem około 10 tysięcy hektarów. Jak podał portal Proto Thema, ogień spowodował duże zniszczenia - w okolicach miasta Porto Germeno spalonych mogło zostać nawet ponad sto domów.

O poranku z płomieniami walczyły setki strażaków wspieranych przez wozy strażackie, helikoptery i samoloty gaśnicze. Służby próbowały powstrzymać przemieszczanie się ognia w kierunku miasta Megara - płomienie sięgały położonej na jego przedmieściach strefy przemysłowej, a w regionie ogłoszono ewakuację.

Walka z ogniem w okolicach miasta Porto Germeno na zachód od Aten Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Pożary w Grecji. Ewakuacje i aresztowania

W niedzielę władze aresztowały dwie osoby podejrzane o nieumyślne wywołanie pożaru. Do zaprószenia ognia doszło prawdopodobnie przez iskry z kabli łączących prywatną farmę wiatrową z główną siecią energetyczną. Obaj zatrzymani mężczyźni byli zaangażowani w budowę instalacji.

Pożary występowały także w innych częściach Grecji. Na popularnej wśród turystów Kefalonii pojawienie się ognia w pobliżu wsi Pastra wymusiło ewakuację siedmiu pobliskich miejscowości. Jak podkreśliły lokalne media, płomienie zostały zauważone w nocy na trudno dostępnym, zalesionym terenie, co utrudniało opanowanie żywiołu.

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Z prognoz wynika, że warunki pogodowe w kolejnych godzinach pozostaną trudne. Temperatura maksymalna w większości regionów wyniesie ponad 30 stopni Celsjusza, a gorącu towarzyszyć ma silny wiatr. W ostatnich dniach przez Grecję przetoczyła się seria niszczycielskich pożarów lasów, rozniecanych przez potężne podmuchy. Trzech strażaków zginęło podczas gaszenia ognia na Krecie oraz na południu Peloponezu.

- Są chwile, gdy intensywność zjawisk pogodowych przekracza wszelkie ludzkie możliwości planowania - przekazał w niedzielę premier Grecji Kiriakos Mitsotakis, odwołując się do sytuacji, gdy silny wiatr uniemożliwiał poderwanie samolotów gaśniczych.