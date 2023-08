Największy pożar w Unii Europejskiej. W Grecji spłonął obszar rozległy jak Nowy Jork

Pożar, który wybuchł w północno-wschodniej Grecji, zniszczył obszar większy niż Nowy Jork w USA - poinformował we wtorek Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus. Ogień szaleje już od 11 dni, walczą z nim strażacy z pięciu krajów.

Największy pożar w UE

- Jest to największy pożar w Unii Europejskiej od 2000 roku, kiedy europejski system informacji o pożarach lasów (EFFIS) zaczął rejestrować dane - podała Komisja Europejska.

Aby stawić czoła ogromnym pożarom w Grecji, UE wysłała do tego kraju 11 samolotów gaśniczych i jeden śmigłowiec z rezerwy rescEU.

- Staramy się ochronić resztę nienaruszonego obszaru - powiedział Jiri Nemcik, dowódca czeskiego zespołu strażaków. - Rozwój pożaru jest bardzo dynamiczny, więc jest to bardzo niebezpieczne - dodał.

Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus napisał w mediach społecznościowych, że pożar strawił co najmniej 808,73 kilometrów kwadratowych terenów. Jest to obszar podobny do miasta Nowy Jork, którego powierzchnia lądowa wynosi 778,2 kilometrów kwadratowych.