Ochłodzenie nie przyniesie ulgi. Kolejne ofiary pożarów w Grecji

W Grecji trwa walka z pożarami, które trawią wiele regionów kraju. W środę w płomieniach zginęły dwie kolejne osoby, a ogień zagrażał mieszkańcom jednego z miast nad Morzem Egejskim. Jak obawiają się strażacy, nawet ochłodzenie może nie wystarczyć, by zapanować nad ogniem.

Nie żyją kolejne osoby

Policja z Wolos przekazała, że aresztowała mężczyznę podejrzanego o wzniecenie pożaru, który przyczynił się do śmierci kobiety. Był on przesłuchiwany także w związku z innymi podpaleniami w okolicy.

We wtorek informowano o trzech pierwszych ofiarach śmiertelnych pożarów w Grecji. Na wyspie Eubea na południu kraju w katastrofie samolotu gaśniczego zginęło dwóch pilotów wojskowych. Na tej same wyspie, znaleziono zwęglone zwłoki, prawdopodobnie należące do zaginionego pasterza.