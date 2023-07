Na Rodos ewakuowano turystów oraz mieszkańców trzech wiosek

Pożar, który wybuchł w poniedziałek w regionie Dervenohoria, około 30 kilometrów na północ od Aten, spalił liczne domy i zmusił ich mieszkańców do ucieczki. Do gaszenia zaangażowano siły lądowe oraz pięć samolotów i osiem śmigłowców. Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko. Trudne warunki pogodowe uniemożliwiły strażakom skuteczną walkę z ogniem. Wiatr w czasie pożaru wiał z prędkością ponad 50 kilometrów na godzinę, szybko rozprzestrzeniając płomienie na kolejne tereny - poinformował minister ds. kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej Vassilis Kikilias.

Od czwartku znów ma wzrosnąć temperatura, może ona dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Kikilias wezwał społeczeństwo do zachowania w najbliższych dniach wyjątkowej ostrożności. W szczególności dotyczy to mieszkańców Attyki, Krety i Półwyspu Peloponeskiego.

Ewakuacja na Rodos

Podobnie trudna sytuacja jest na wyspie Rodos, gdzie pożar wybuchł we wtorek wieczorem. W środę pojawił się kolejny i zmusił władze do ewakuacji mieszkańców trzech wiosek i gości jednego hotelu. Z pożarami na wyspie zmaga się 86 strażaków, którzy mają do dyspozycji trzy śmigłowce. 120 strażaków wspomaganych przez cztery kanadyjskie samoloty i trzy śmigłowce wciąż walczy z płomieniami w okolicach nadmorskiego kurortu Lutraki, około 80 kilometrów na zachód od stolicy Grecji. Pożar rozprzestrzenia się w kierunku Przesmyku Korynckiego, ale strażakom udaje się trzymać płomienie w bezpiecznej odległości od zabudowań. Greckich strażaków wspierają cztery samoloty wysłane z Włoch i Francji - poinformowała w środę agencja Reutera. - Jeśli pożary nie ustąpią, to ostatecznie doświadczymy pustynnienia i znajdziemy się w podobnej sytuacji co Dubaj - ostrzegł Efthymios Lekkas, profesor geologii i zarządzania katastrofami na Uniwersytecie Ateńskim w środę rano dla SKAI TV. W Grecji do wtorku spłonęło już ponad 10 tysięcy hektarów lasów i łąk - przekazała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO).