Grecja. Ewakuacja trzech miejscowości, aresztowano 76-latka

Pożary w Grecji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ACHILLEAS CHIRAS

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Jak poinformowała grecka straż pożarna, pożar wybuchł w wąwozie na górzystym terenie około godziny 20.30 i szybko rozprzestrzenił się na równiny. Trawił głównie zarośla. W ramach środków bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców trzech miejscowości - Ano Poli, Filothei oraz Galini - a także ośrodka pomocy, gdzie przebywało ponad 150 osób.

W sobotę pożar został ograniczony do obszaru leśnego. Strażacy koncentrowali się na zapobieganiu rozprzestrzenieniu ognia, który zajął i zniszczył dwie fabryki - zakład recyklingu i fabrykę tekstyliów. Ekipy ratunkowe prowadzą ciągłe akcje gaszenia.

Dym dotarł do Salonik

Pożary w Grecji Źródło: Reuters

Simos Daniilidis, burmistrz przedmieść Neapoli-Sykies, poinformował, że mieszkańcy słyszeli eksplozje z zakładów przemysłowych przez całą noc, a nawet widzieli płomienie. Zaapelował do mieszkańców o przestrzeganie instrukcji służb, ponieważ gęsta, ciemna chmura dymu rozprzestrzeniła się nad znaczną częścią obszaru metropolitalnego Salonik.

Dynalidis powiedział także, że w strefie przemysłowej znajdowały się zakłady przetwórstwa smarów, produkty ropopochodne, zakłady tekstylne oraz zakład recyklingu, w którym składowano duże ilości tworzyw sztucznych. - Zniszczenia są rozległe i przez całą noc doszło do kilkudziesięciu, jeśli nie setek, eksplozji - poinformował.

Strażak walczący z pożarem, Oreokastro, Grecja Źródło zdjęcia: PAP/ EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Władze aresztowały domniemanego sprawcę pożaru

Z żywiołem walczy około 160 strażaków, wspieranych przez 52 wozy strażackie, pięć załóg naziemnych, ochotnicy, a także dwa samoloty i dwa śmigłowce.

Około północy grecka straż pożarna poinformowała o aresztowaniu 76-letniego mężczyzny pod zarzutem wzniecenia pożaru. W niedzielę mają mu zostać postawione zarzuty.

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Grecja, gdzie lato jest długie, gorące, suche i często wietrzne, od lat zmaga się z pożarami lasów. Mimo to mieszkańcom kraju udało się przebrnąć przez czerwiec bez większych zniszczeń. Sytuacja zmieniła się w środę, gdy w środkowej części kraju wybuchł pierwszy poważny pożar. Doprowadził on do śmierci mężczyzny oraz nastolatka, a władze zarządziły ewakuację zagrożonych terenów.

W sobotę kolejne pożary pojawiły się w rejonie Salonik. Ogień objął między innymi Półwysep Chalcydycki - popularny kierunek turystyczny - oraz okolice miasta Kilkis na północy kraju.

Do tej pory Grecja uniknęła fali ekstremalnych upałów, które w ostatnich dniach dotknęły znaczną część Europy.

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