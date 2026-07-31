Świat Pożary w Grecji. Ogień odciął drogę lądową. "Panuje panika" Damian Dziugieł |

Ewakuują ludzi łodziami, ogień odciął drogę lądową Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Grecja, jak kilka innych krajów Europy południowej, zmaga się z pożarami. Żywioł zagraża nie tylko Krecie. W piątek po południu w Agios Vasileios, nadmorskiej miejscowości położonej w Beocji nad Zatoką Koryncką, trwała ewakuacja drogą morską. Około 500 mieszkańców i turystów musiało uciekać przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem, który otoczył wioskę.

Ewakuowani są transportowani jednostkami Straży Przybrzeżnej, jednostkami Straży Pożarnej oraz prywatnymi łodziami obsługiwanymi przez lokalnych mieszkańców i rybaków z portu we wsi na pobliską plażę Livadostrata. Władze regionalne poinformowały, że do wczesnego popołudnia ewakuowano co najmniej 200 osób. Ewakuacja drogą morską była konieczna, gdyż szalejące płomienie odcięły główną drogę dojazdową i otoczyły osadę.

>>> CZYTAJ TEŻ: Europa walczy z pożarami. Są sukcesy, ale ogień wciąż szaleje

Władze poinformowały, że we wsi przebywali nie tylko stali mieszkańcy, ale także setki turystów, w tym pasażerowie kilku autobusów turystycznych, które przyjechały wcześniej tego samego dnia. Gęsty dym, napędzany silnym wiatrem, spowił wybrzeże, co sprawia, że ludziom zgromadzonym w porcie było trudno oddychać. Niektórzy mieli założone maseczki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kreta wciąż się pali. Polskie MSZ ostrzega

Pożar na północny wschód od Aten. "Panuje panika"

Wcześniej ewakuowano również sąsiednią osadę Kalamaki. W komunikacie alarmowym, który został wysłany z numeru 112, nakazano mieszkańcom i turystom udanie się w kierunku osady Kaparelli, jednak szybko zbliżający się pożar utrudniał dojazd drogą lądową.

Ewakuacje w Beocji Źródło zdjęcia: ENEX

Jedna z turystek czekających na pokładzie łodzi ewakuacyjnej w rozmowie z angielską edycją gazety "Kathimerini" powiedziała, że nie ma żadnych informacji na temat tego, gdzie zostaną przewiezieni ewakuowani. - Panuje panika - powiedziała Katerina Karanatsi.

Pożar wybuchł na terenach rolniczych i leśnych w pobliżu osady i szybko się rozprzestrzenił pod wpływem silnego wiatru wiejącego z północy z huraganową siłą.

🔥Η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει από την πρώτη στιγμή στην προληπτική εκκένωση περιοχών και στον απεγκλωβισμό ατόμων λόγω της πυρκαγιάς στον #ΆγιοΒασίλειο #Βοιωτίας pic.twitter.com/dXJoc7KLeM — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 31, 2026 Rozwiń

Dym i płomienie widoczne ze stolicy. Relacja Polaka

Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Łukasz, który obecnie przebywa w Atenach. Mężczyzna opowiedział o sytuacji pożarowej w stolicy Grecji.

- W centrum Aten, w którym obecnie przebywam nie widać zagrożenia. Za górami jednak widać płomienie i unosi się duży dym. Służby działają i próbują opanować sytuację, latają śmigłowce. Naliczyłem ich z siedem, może osiem - zaczął. Pan Łukasz do Aten przypłynął siedem godzin temu. - Gdy byłem w porcie w Pireusie nie zapowiadało się, że będzie jakieś zagrożenie pożarowe. Dym pojawił się około 30 minut temu, w 10 minut szybko się rozwinął i z tarasu obserwuję już ogromne kłęby dymu. Do Aten przypłynąłem z Santorini, gdzie nie było żadnego pożaru. Cztery dni temu byłem na Krecie, w stolicy. Nic nie wskazywało, że kilka dni później wyspa będzie ewakuowana - zakończył.

Pożar widoczny na przedmieściach Aten Pożar widoczny na przedmieściach Aten Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys Pożar widoczny na przedmieściach Aten Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys Pożar widoczny na przedmieściach Aten Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys Pożar widoczny na przedmieściach Aten Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys

Pożar widoczny na przedmieściach Aten Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys