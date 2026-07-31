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Świat

Pożary w Grecji. Ogień odciął drogę lądową. "Panuje panika"

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Ewakuacje w Beocji
Ewakuują ludzi łodziami, ogień odciął drogę lądową
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
W greckiej Beocji wybuchł pożar, który zmusił do ucieczki setki mieszkańców oraz turystów. Ogień odciął drogę lądową do jednej z miejscowości, dlatego ewakuacja odbywa się za pomocą łodzi. Na Kontakt24 otrzymaliśmy też relację od Polaka, który obserwuje pożary z Aten.

Grecja, jak kilka innych krajów Europy południowej, zmaga się z pożarami. Żywioł zagraża nie tylko Krecie. W piątek po południu w Agios Vasileios, nadmorskiej miejscowości położonej w Beocji nad Zatoką Koryncką, trwała ewakuacja drogą morską. Około 500 mieszkańców i turystów musiało uciekać przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem, który otoczył wioskę.

Ewakuowani są transportowani jednostkami Straży Przybrzeżnej, jednostkami Straży Pożarnej oraz prywatnymi łodziami obsługiwanymi przez lokalnych mieszkańców i rybaków z portu we wsi na pobliską plażę Livadostrata. Władze regionalne poinformowały, że do wczesnego popołudnia ewakuowano co najmniej 200 osób. Ewakuacja drogą morską była konieczna, gdyż szalejące płomienie odcięły główną drogę dojazdową i otoczyły osadę.

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Władze poinformowały, że we wsi przebywali nie tylko stali mieszkańcy, ale także setki turystów, w tym pasażerowie kilku autobusów turystycznych, które przyjechały wcześniej tego samego dnia. Gęsty dym, napędzany silnym wiatrem, spowił wybrzeże, co sprawia, że ludziom zgromadzonym w porcie było trudno oddychać. Niektórzy mieli założone maseczki.

Pożar na północny wschód od Aten. "Panuje panika"

Wcześniej ewakuowano również sąsiednią osadę Kalamaki. W komunikacie alarmowym, który został wysłany z numeru 112, nakazano mieszkańcom i turystom udanie się w kierunku osady Kaparelli, jednak szybko zbliżający się pożar utrudniał dojazd drogą lądową.

Ewakuacje w Beocji
Ewakuacje w Beocji
Źródło zdjęcia: ENEX

Jedna z turystek czekających na pokładzie łodzi ewakuacyjnej w rozmowie z angielską edycją gazety "Kathimerini" powiedziała, że nie ma żadnych informacji na temat tego, gdzie zostaną przewiezieni ewakuowani. - Panuje panika - powiedziała Katerina Karanatsi.

Pożar wybuchł na terenach rolniczych i leśnych w pobliżu osady i szybko się rozprzestrzenił pod wpływem silnego wiatru wiejącego z północy z huraganową siłą.

Dym i płomienie widoczne ze stolicy. Relacja Polaka

Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Łukasz, który obecnie przebywa w Atenach. Mężczyzna opowiedział o sytuacji pożarowej w stolicy Grecji.

- W centrum Aten, w którym obecnie przebywam nie widać zagrożenia. Za górami jednak widać płomienie i unosi się duży dym. Służby działają i próbują opanować sytuację, latają śmigłowce. Naliczyłem ich z siedem, może osiem - zaczął. Pan Łukasz do Aten przypłynął siedem godzin temu. - Gdy byłem w porcie w Pireusie nie zapowiadało się, że będzie jakieś zagrożenie pożarowe. Dym pojawił się około 30 minut temu, w 10 minut szybko się rozwinął i z tarasu obserwuję już ogromne kłęby dymu. Do Aten przypłynąłem z Santorini, gdzie nie było żadnego pożaru. Cztery dni temu byłem na Krecie, w stolicy. Nic nie wskazywało, że kilka dni później wyspa będzie ewakuowana - zakończył.

Pożar widoczny na przedmieściach Aten

Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys
Pożar widoczny na przedmieściach Aten
Źródło: Kontakt24 / Łukasz Denys
Źródło: eKathimerini, Kontakt24
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Tagi:
GrecjaPożary
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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