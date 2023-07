Pożary w Grecji. Ambasada RP uruchamia nowe linie telefoniczne

Nadciąga kolejna fala upałów

Greccy meteorologowie informują, że we wtorek 25 lipca w głębi kraju temperatury będą oscylowały w przedziale 40-42 st. C. Na Wyspach Jońskich, wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego i południowej Krecie termometry pokażą 39-41 st. C. W środę 26 lipca będzie jeszcze poważniej. Na wschodzie kraju temperatura może wynieść nawet 45 st. C. Dopiero w czwartek sytuacja ma się nieco poprawić. Jak przewidują synoptycy, temperatura w całym kraju spadnie, ale do 35-37 st. C.