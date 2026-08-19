Świat Pożary w Europie. Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń Krzysztof Posytek |

Skutki pożarów w Europie na zdjęciach satelitarnych Źródło wideo: Planet Labs PBC/European Union/Copernicus Sentinel-2/Reuters Źródło zdj. gł.: PLANET LABS PBC/Reuters

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Tego lata Europę nawiedziło kilka fal upałów napędzanych zmianami klimatu. Pogłębiając suszę, przyczyniały się do pożarów. Jak wynika z najnowszych danych europejskiego systemu informacji o pożarach lasów, tego lata na Starym Kontynencie spłonęło ponad 575 tysięcy hektarów roślinności. W wyniku ataku żywiołu zginęło ponad 20 osób, a setki tysięcy zostało ewakuowanych.

Pożary w Europie na zdjęciach satelitarnych

Europejskim państwem najbardziej doświadczonym przez pożary tego lata jest Hiszpania. Ogień szalał w wielu rejonach kraju. Na poniższych zdjęciach widać, jak zmienił się krajobraz w okolicach Castellon na wschodzie Hiszpanii, gdzie największy pożar szalał pod koniec lipca i na początku sierpnia.

We Francji największe pożary trawiły Żyrondę na południowym zachodzie kraju. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektraów roślinności, a władze ewakuowały ponad 200 tysięcy mieszkańców. W związku z pożarami zatrzymano prawie 400 osób, w tym ponad 140 nieletnich.

Tego lata płonęła także Grecja. Pożary wybuchały zarówno na wyspach, jak i na kontynencie. Największy, nazywany megapożarem, trawił Attykę, a dym było widać z Aten, stolicy kraju. Na poniższych zdjęciach widać, jak ogień zniszczył miejscowość Porto Germeno nad Zatoką Koryncką.

Pożary wybuchały także w uwielbianej przez Polaków Chorwacji, gdzie paliło się głównie na dalmatyńskim wybrzeżu kraju. Ogień zagroził między innymi miastu Omisz. Dotarł niemal do jego centrum, uszkadzając budynki i wymuszając ewakuację ponad dwóch tysięcy osób. Ranni zostali polscy turyści.

Pożary szalały nie tylko na południu i zachodzie Europy. Z ogniem walczyła też Szkocja, gdzie duży pożar wybuchł w parku narodowym Cairngorms. Strawił obszar o powierzchni około 25 tysięcy hektarów. Akcja gaśnicza, w której szczytowym momencie brało udział ponad 500 strażaków, trwała kilka tygodni.

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