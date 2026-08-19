Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożary w Europie. Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń

|
Skutki pożaru w Omiszu w Chorwacji na zdjęciach satelitarnych
Skutki pożarów w Europie na zdjęciach satelitarnych
Źródło wideo: Planet Labs PBC/European Union/Copernicus Sentinel-2/Reuters
Źródło zdj. gł.: PLANET LABS PBC/Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Latem tego roku wiele europejskich krajów zmagało się z pożarami. Ogień niszczył roślinność i zabudowania, przyczyniając się do śmierci i wymuszając ewakuacje tysięcy osób. Skalę zniszczeń pokazują zdjęcia satelitarne.

Tego lata Europę nawiedziło kilka fal upałów napędzanych zmianami klimatu. Pogłębiając suszę, przyczyniały się do pożarów. Jak wynika z najnowszych danych europejskiego systemu informacji o pożarach lasów, tego lata na Starym Kontynencie spłonęło ponad 575 tysięcy hektarów roślinności. W wyniku ataku żywiołu zginęło ponad 20 osób, a setki tysięcy zostało ewakuowanych.

Pożary w Europie na zdjęciach satelitarnych

Europejskim państwem najbardziej doświadczonym przez pożary tego lata jest Hiszpania. Ogień szalał w wielu rejonach kraju. Na poniższych zdjęciach widać, jak zmienił się krajobraz w okolicach Castellon na wschodzie Hiszpanii, gdzie największy pożar szalał pod koniec lipca i na początku sierpnia.

We Francji największe pożary trawiły Żyrondę na południowym zachodzie kraju. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektraów roślinności, a władze ewakuowały ponad 200 tysięcy mieszkańców. W związku z pożarami zatrzymano prawie 400 osób, w tym ponad 140 nieletnich.

Tego lata płonęła także Grecja. Pożary wybuchały zarówno na wyspach, jak i na kontynencie. Największy, nazywany megapożarem, trawił Attykę, a dym było widać z Aten, stolicy kraju. Na poniższych zdjęciach widać, jak ogień zniszczył miejscowość Porto Germeno nad Zatoką Koryncką.

Pożary wybuchały także w uwielbianej przez Polaków Chorwacji, gdzie paliło się głównie na dalmatyńskim wybrzeżu kraju. Ogień zagroził między innymi miastu Omisz. Dotarł niemal do jego centrum, uszkadzając budynki i wymuszając ewakuację ponad dwóch tysięcy osób. Ranni zostali polscy turyści.

Pożary szalały nie tylko na południu i zachodzie Europy. Z ogniem walczyła też Szkocja, gdzie duży pożar wybuchł w parku narodowym Cairngorms. Strawił obszar o powierzchni około 25 tysięcy hektarów. Akcja gaśnicza, w której szczytowym momencie brało udział ponad 500 strażaków, trwała kilka tygodni.

Skutki suszy w Europie
Łodzie na zbiorniku Sylvenstein w Lenggries w Bawarii
Łodzie na zbiorniku Sylvenstein w Lenggries w Bawarii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI
Boisko piłkarskie w północnym Londynie
Boisko piłkarskie w północnym Londynie
Źródło zdjęcia: Neil Hall/EPA/PAP
Niski poziom wody w jeziorze De Bijland we wsi Tolkamer w Holandii
Niski poziom wody w jeziorze De Bijland we wsi Tolkamer w Holandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EMIEL MUIJDERMAN
Niski stan wody w Wiśle w Warszawie
Niski stan wody w Wiśle w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Park Primrose Hill w Londynie
Park Primrose Hill w Londynie
Źródło zdjęcia: Andy Rain/EPA/PAP
Konie stojące na wysuszonym, pożółkłym padoku w ośrodku jeździeckim w Tourinnes-Saint-Lambert w Belgii
Konie stojące na wysuszonym, pożółkłym padoku w ośrodku jeździeckim w Tourinnes-Saint-Lambert w Belgii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Łodzie w porcie nad Renem w Moguncji w Niemczech
Łodzie w porcie nad Renem w Moguncji w Niemczech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MATIAS BASUALDO
Widok na niski poziom Renu w mieście Bacharach w Niemczech
Widok na niski poziom Renu w mieście Bacharach w Niemczech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD WITTEK
Anglia zmaga się z suszą i upałami
Anglia zmaga się z suszą i upałami
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL
Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
PożaryEuropaZmiany klimatu
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Zrobili to po raz pierwszy. Dołączyli do firm Elona Muska i Jeffa Bezosa
Świat
Atak zimy w Boliwii zagraża tysiącom lam i owiec
Atak zimy. Tysiącom lam i owiec grozi głód
Świat
Opady deszczu w środę
Front chłodny goni ciepły. Gdzie popada najmocniej
Prognoza
Pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara w Serbii widziany z drona
Płonie cenny rezerwat przyrody
Świat
Holandia mierzy się z plagą much
Plaga w Holandii. To skutek gorącej pogody
Ciekawostki
Strażacy desantowani do płonącego drzewa
Wysoko w Tatrach zapaliło się drzewo
Polska
Burze nad Jabłonowem w województwie lubuskim
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i wieje
Polska
Pożary trawią Indonezję
Zasiewają chmury, aby walczyć z pożarami
Świat
Ulewy, opady, intensywny deszcz
Czy upały wrócą i czy grożą nam kolejne nawałnice?
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Hiszpanii
Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Media: trzy osoby ranne
Świat
Skutki ulew w Bodzanowie
Rzeka znów wylała w Bodzanowie. Dwa lata temu była tam powódź
Polska
Walka z pożarami lasów w Portugalii
Portugalia. Siedem osób rannych w pożarze lasów niedaleko Porto
Świat
Burza
Uwaga na burze. Ostrzeżenia w części kraju
Polska
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne (Shutterstock)
Gwałtowne wzrosty stanów wody. Ostrzeżenia IMGW
Polska
Susza (zdjęcie poglądowe)
Hiszpania. Z powodu suszy muszą dostarczać wodę pitną cysternami
Świat
rudzieniec nawalnica
Zerwane dachy, zalane posesje. Ponad tysiąc interwencji strażaków
Polska
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Silny deszcz i burze. Tu trzeba uważać
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Grzmi od Małopolski po Mazowsze
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Uwaga, burze. RCB rozsyła kolejne alerty
Polska
Boisko piłkarskie w północnym Londynie
Tak wygląda "fałszywa jesień"
Świat
Pożary w Chorwacji
Mieli wzniecać pożary w Zadarze. Polka wśród zatrzymanych
Świat
Nie żyje amerykański turysta
Wspinał się po zboczu Etny. Nie żyje turysta
Świat
Służby zdetonowały minę znalezioną w Dubaju
Zdetonowano minę z II wojny światowej. Nagranie
Świat
Służby w Kolorado usuwały grad pługiem śnieżnym
Napadało tyle gradu, że na drogi wyjechały pługi śnieżne
Świat
Etna wciąż uprzykrza życie-0006
Kolejne ograniczenia na ważnym lotnisku
Świat
Po ulewach w Korei Południowej osuwisko zeszło na budynek mieszkalny
Lawina błotna zeszła na blok mieszkalny
Świat
Ulewy przyniesione przez huragan Lala znacznie podniosły poziom rzek na Hawajach
Uszkodzone domy, zniszczone drogi. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Ulewa, deszcz
Załamanie pogody. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Pożary na wyspie Salamina
Dwie osoby nie żyją, setki ewakuowano. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Foka w Mielnie
"Nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom