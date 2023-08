W lipcu w Europie było jak w piekle

Czerwiec był najgorętszym miesiącem w 174-letniej historii monitorowania temperatury w Europie, jednak dużo wskazuje na to, że rekord ten zostanie wkrótce pobity. W lipcu na południu kontynentu - i nie tylko - również towarzyszyło nam męczące gorąco. W niektórych regionach strażacy i miejscowa ludność walczyli z niszczycielskimi pożarami.

Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w okresie od 1 do 31 lipca najwięcej pożarów wybuchło we Włoszech, Grecji i Hiszpanii. Ogień szalał także w Portugalii, Francji czy Chorwacji.

Ogień w pobliżu kurortów

W połowie lipca na greckiej wyspie Rodos doszło do serii pożarów. Ogień, napędzany przez suchą aurę i silne podmuchy wiatru, dotarł w okolice nadmorskich kurortów położonych na południu wyspy. Niezbędna była ewakuacja około 20 tysięcy osób, największa w historii wyspy - wśród ewakuowanych byli także turyści z Polski. Poza Rodos, w Grecji ogień szalał również na Korfu, Eubei oraz w okolicach Aten. Chociaż ogień jest obecnie opanowany, władze kraju podkreślają, że zagrożenie pożarowe nadal jest wysokie. W akcji gaszenia ognia brali udział polscy strażacy.

We Włoszech najtrudniejsza sytuacja panowała w kolejnym miejscu popularnym wśród turystów - na Sycylii. Ogień szalał zarówno w zachodniej części wyspy, w okolicach Palermo, jak i na jej wschodnim wybrzeżu. W Katanii pożary spowodowały długie przerwy w dostępie do prądu i wody bieżącej, zmuszając mieszkańców do protestu na ulicach. Ogień płonął także w kontynentalnej części Włoch, w Kalabrii i Apulii.