Europa płonie. Sytuacja jest najgorsza w historii

19 sierpnia 2025, 13:08
Źródło:
ENEX, SIC Noticias, El Pais, EFFIS
Zniszczenia po pożarze w hiszpańskiej miejscowości San Pedro de Cansoles
Zniszczenia po pożarze w hiszpańskiej miejscowości San Pedro de CansolesEnex
wideo 2/2
Zniszczenia po pożarze w hiszpańskiej miejscowości San Pedro de CansolesEnex

Pożary pustoszą Europę. Do wtorku ogień strawił ponad 1,5 miliona hektarów terenów zielonych - więcej niż kiedykolwiek w okresie do połowy sierpnia. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Półwyspie Iberyjskim, gdzie walka z żywiołem toczona jest na wielu frontach.

PogodaDługoterminowaWeekend

Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski system informacji o pożarach lasów (EFFIS), w okresie od 1 stycznia do 19 sierpnia bieżącego roku na terenie krajów zrzeszonych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności spłonęło 1 566 775 hektarów terenów zielonych. To znacznie więcej niż wynosi średnia dla tego okresu z wielolecia 2006-2024 (401 588 ha), jak również więcej niż najwyższa zanotowana uprzednio wartość - 1 105 312 ha.

Rekordowe jak na połowę sierpnia pożary zanotowano w Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze. Ogromne połacie terenu zostały zniszczone także we Francji, Włoszech i w Grecji, jak również na Bałkanach. Agencja Reuters podała, że południowa Europa doświadcza jednego z najgorszych sezonów letnich od dwóch dekad.

Spalona powierzchnia krajów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w okresie 01.01-19.08.2025 (czerwona linia). Niebieski kolor oznacza średnią, a szary obszar wyznacza historyczne minima i maksimaEFFIS/Copernicus

Hiszpania. "Nic nie zostało"

Jak przekazał dziennik "El Pais", w Hiszpanii najwięcej pożarów wybuchło w prowincjach Ourense, Zamora, Leon i regionie Estremadura. Ogień jest nadal aktywny w 29 lokalizacjach w Kastylii i Leon oraz w siedmiu w Galicji. W ciągu zaledwie tygodnia płomienie zmusiły do ewakuacji ponad 30 tysięcy osób w różnych regionach kraju.

Zniszczone przez trwający pożar lasu domy w miejscowości Cernego w prowincji Ourense w Hiszpanii PAP/EPA/BRAIS LORENZO

Prawie 20 domów zostało zdewastowanych w wyniku pożaru w hiszpańskiej miejscowości San Pedro de Cansoles w Kastylii i Leon. Właśnie rozpoczęto tam wielkie sprzątanie i rozbiórkę zniszczonych budynków. Według lokalnych władz w miejscowości zameldowanych jest 10 osób, a dużo więcej osób posiada tam drugie domy. W sprzątaniu pomagają również funkcjonariusze policji.

- To był mój wymarzony dom. To dom, w którym przeżyłam tak wiele rzeczy od najmłodszych lat - mówiła mieszkanka miejscowości, pokazując na zniszczony przez żywioł budynek. - Spłonął doszczętnie. Nic nie zostało - podsumowała. Jak opowiadała, dom należał do jej rodziny od wielu lat. Wcześniej był to klasztor. Dom miał 500 lat.

Na zachodzie kraju, w okolicach miasta Ourense, szaleje najpoważniejszy pożar w historii autonomicznej wspólnoty Galicji. Zniszczeniu uległo 20 tysięcy hektarów. We wtorek pociągi dużych prędkości między Madrytem a Galicją pozostały zawieszone szósty dzień z rzędu. Zamknięta została także część szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.

CZYTAJ DALEJ: "Takich pożarów nie doświadczyliśmy od dwudziestu lat"

Nocna akcja gaśnicza w okolicach Ourense w GalicjiPAP/EPA/Spanish Ministry of Defense

Portugalia. "To był koniec świata"

Pożary pustoszą również Portugalię. Na nagraniach zobaczyć można hektary palącej się roślinności oraz śmigłowce walczące z ogniem. W poniedziałek portugalska policja uratowała stado psów z pożaru lasu w Pampilhosa da Serra w dystrykcie Coimbra. W pożarach zginęły dwie osoby.

Akcja gaśnicza w okolicach Arganil w środkowej PortugaliiPAP/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

Na północy, w dystrykcie Castelo Branco, ogień liznął wioskę Paradanta. Jak opowiadali jej mieszkańcy, strażacy przyjechali dopiero wtedy, gdy niemal wszystko już spłonęło.

- To był koniec świata, straciłem wszystkie plony - skarżył się jeden z okolicznych rolników w rozmowie z portalem "SIC Noticias".

W związku z ekstremalnym zagrożeniem pożarowym rząd Portugalii przedłużył stan alarmowy w całym kraju do wtorku. W tym roku ogień w Portugalii strawił już około 216 200 hektarów, czyli ponad czterokrotnie więcej niż średnia z lat 2006-2024 dla tego okresu.

CZYTAJ DALEJ: Dwa dni, 32 tysiące hektarów spalone. Podczas akcji zginął strażak

Samochody zwęglone po pożarze w miejscowości Sernancelhe w PortugaliiPAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Niebezpiecznie nie tylko na zachodzie

Trudna sytuacja panuje nie tylko na Półwyspie Iberyjskim. W poniedziałek trwało dogaszanie pożarów w Albanii. Poważne zniszczenia odnotowano w mieście Delvina na południu kraju, gdzie spłonęły oliwne gaje. Konieczne były ewakuacje tysięcy osób, a wiele zwierząt gospodarskich odniosło ciężkie rany.

CZYTAJ DALEJ: "Klacz walczy o życie", "nie udało nam się odpiąć krowy"

Autorka/Autor:jzb/ast

Źródło: ENEX, SIC Noticias, El Pais, EFFIS

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

HiszpaniapożarPortugalia
Pozostałe wiadomości

Jeszcze przez kilka dni pogodę w Polsce będzie kształtował wyż. Za jego sprawą będzie pogodnie i słonecznie. W połowie tygodnia zmieni się jednak cyrkulacja i zapanuje pochmurna i deszczowa aura. Czeka nas też duże ochłodzenie.

Pogoda się pogorszy. Przyjdzie duże ochłodzenie

Pogoda się pogorszy. Przyjdzie duże ochłodzenie

18 sierpnia 2025, 16:06
Źródło:
tvnmeteo.pl

Tysiące ryb wspinających się po skałach zaobserwowano w Brazylii. Niewielkie zwierzęta chciały się dostać w górę rzeki. Naukowcy przyjrzeli się mechanizmom, jakie wykorzystują one podczas wspinaczki, oraz możliwym przyczynom tego zachowania.

Tysiące ryb wspinały się po skałach. Zobacz nagranie

Tysiące ryb wspinały się po skałach. Zobacz nagranie

19 sierpnia 2025, 10:32
Źródło:
Science X Network

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. W części kraju spodziewane są intensywne opady deszczu. Sprawdź, gdzie aura może być niebezpieczna.

Prognoza zagrożeń IMGW. Wróci ulewny deszcz

Prognoza zagrożeń IMGW. Wróci ulewny deszcz

19 sierpnia 2025, 6:51
Źródło:
IMGW

Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi w północnych Chinach. Prognozy nie zapowiadają poprawy pogody. Chiny ze śmiertelnymi ulewami zmagają się od miesiąca.

Liczba ofiar powodzi rośnie, a deszcz nie przestaje padać

Liczba ofiar powodzi rośnie, a deszcz nie przestaje padać

19 sierpnia 2025, 11:54
Źródło:
Reuters

Sezon na zbieranie grzybów coraz bliżej, a wraz z nim - zagrożenie stwarzane przez niewłaściwe oznaczenie gatunku. Co roku w Polsce pojawiają się przypadki zatrucia nimi. Przed wyruszeniem w las warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące grzybobrania.

Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania

Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania

19 sierpnia 2025, 9:32
Źródło:
PAP

Huragan Erin przemieszcza się w stronę Stanów Zjednoczonych, niosąc silne podmuchy i ulewny deszcz. W niektórych hrabstwach w Karolinie Północnej ogłoszono ewakuacje. Erin okazała się jednym z najszybciej nabierających siły huraganów, jakie udało się zaobserwować.

Nadciąga huragan. "Autostrada może być zamknięta przez kilka dni"

Nadciąga huragan. "Autostrada może być zamknięta przez kilka dni"

19 sierpnia 2025, 8:13
Źródło:
Reuters, NCDOT NC 12

Pogoda na dziś. Wtorek 19.08 przyniesie przeważnie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 stopni. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - wtorek, 19.08. To będzie bardzo przyjemny dzień

Pogoda na dziś - wtorek, 19.08. To będzie bardzo przyjemny dzień

19 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły północno-zachodni Pakistan, zbliża się do 350 osób. Mieszkańcy dystryktu Buner boją się wrócić do swoich domów, ponieważ meteorolodzy zapowiadają kolejne obfite opady.

"Woda nie miała litości"

"Woda nie miała litości"

18 sierpnia 2025, 21:34
Źródło:
BBC, Reuters, AFP

Japońscy naukowcy zaobserwowali, że burzyki kreskowane wypróżniają się prawie wyłącznie podczas lotu, a nie kiedy unoszą się na wodzie. Czasami nawet wzbijają się w powietrze tylko w tym celu. Co istotne - robią to bardzo często, bo co 4-10 minut.

Wypróżniają się w locie - i to co kilka minut. Ten nawyk może mieć istotny wpływ na ocean

Wypróżniają się w locie - i to co kilka minut. Ten nawyk może mieć istotny wpływ na ocean

18 sierpnia 2025, 20:47
Źródło:
phys.org, Current Biology

Monarchy z Ameryki Północnej rozpoczęły coroczną podróż na południe. Organizacja badająca ich populację donosi, że w ostatnich latach liczba tych motyli drastycznie spadła. Ekolodzy mają jednak kilka pomysłów na to, jak ją odbudować.

Rozpoczęły swoją coroczną widowiskową podróż. Ich populacja spada na łeb na szyję

Rozpoczęły swoją coroczną widowiskową podróż. Ich populacja spada na łeb na szyję

18 sierpnia 2025, 19:39
Źródło:
FOX Weather

W pożarach, które siały spustoszenie w albańskim mieście Delvina, ucierpieli nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta. Wiele z nich zostało poparzonych - na przykład klacz, którą zaopiekowała się Szwajcarka Maria Cristina Medina.

"Klacz walczy o życie", "nie udało nam się odpiąć krowy"

"Klacz walczy o życie", "nie udało nam się odpiąć krowy"

18 sierpnia 2025, 17:31
Źródło:
Reuters

Chwile grozy przeżyła grupa kajakarzy, która w niedzielę pływała po zbiorniku retencyjnym niedaleko Madrytu. Z powodu silnego wiatru część łódek wywróciła się, a kilkanaście osób wpadło do wody.

Silny wiatr wywrócił kajaki. Kilkanaście osób wpadło do wody

Silny wiatr wywrócił kajaki. Kilkanaście osób wpadło do wody

18 sierpnia 2025, 15:13
Źródło:
ENEX, El Confidencial

Upały mogą przyczyniać się do wzrostu poziomu zanieczyszczeń w powietrzu - uważają naukowcy. Badanie przeprowadzone w amerykańskim stanie Teksas ujawniło związek między utrzymującymi się wysokimi temperaturami a zwiększoną ilością niebezpiecznych dla zdrowia związków.

Nie tylko gorąco jest groźne w czasie upałów

Nie tylko gorąco jest groźne w czasie upałów

18 sierpnia 2025, 17:03
Źródło:
Phys.org

Zanim skończą się wakacje na termometrach znowu będzie prawie 30 stopni. Co jeszcze przyniesie nam sierpniowa aura? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: raz tak, raz inaczej - żadnej stabilizacji

Pogoda na 16 dni: raz tak, raz inaczej - żadnej stabilizacji

17 sierpnia 2025, 13:27
Źródło:
tvnmeteo.pl

60 procent lądów na Ziemi ponosi poważne straty w zakresie funkcjonalnej integralności biosfery - zdolności ekosystemów do samoregulacji. Jak wyliczyli badacze, najtrudniejsza sytuacja panuje w regionach Europy, Azji i Ameryki Północnej. To kolejny dowód na coraz większe zmiany w środowisku naturalnym spowodowane działalnością człowieka.

Ponad połowa lądów Ziemi poza strefą bezpieczeństwa. Na czele Europa

Ponad połowa lądów Ziemi poza strefą bezpieczeństwa. Na czele Europa

18 sierpnia 2025, 13:14
Źródło:
Potsdam Institute for Climate Impact Research

Z powodu zakwitu sinic 18 sierpnia zamknięto 15 kąpielisk nad jeziorami i innymi akwenami śródlądowymi. Najświeższe dane na ten temat dostępne są w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać

Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać

6 sierpnia 2025, 11:49
Aktualizacja: 18 sierpnia 2025, 13:36
Aktualizacja:
Źródło:
TVN24

Długa, jasna smuga pojawiła się na polskim niebie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Obiekt, który ją zostawił, poruszał się z północy na południe. Prawdopodobnie był to jeden ze stopni chińskiej rakiety, która w niedzielę wyniosła na orbitę konkurencję dla Starlinków.

Jasna smuga przecięła polskie niebo

18 sierpnia 2025, 11:48
Źródło:
Mr SuperMole, "O kosmosie i astronautyce"

Około 1000 osób zebrało się na nielegalnej imprezie we francuskim departamencie Isere, w którym obowiązuje ostrzeżenie przed pożarami. Uczestnicy opierali się policji, przez co doszło do bójek i zatrzymań.

Nielegalny festiwal w miejscu zagrożonym pożarami. Doszło do starć

Nielegalny festiwal w miejscu zagrożonym pożarami. Doszło do starć

18 sierpnia 2025, 9:24
Źródło:
ENEX, franceblue.fr

Pomimo uformowania się kilka miliardów lat temu Merkury nadal się kurczy. Dochodzi do tego na skutek postępującej utraty ciepła. Nowe badanie zawęża szacunki na temat tego, jak bardzo zmniejszyła się planeta.

Merkury kurczy się jak stygnące ciasto. Jak bardzo zmalał?

Merkury kurczy się jak stygnące ciasto. Jak bardzo zmalał?

18 sierpnia 2025, 10:55
Źródło:
space.com

Po Atlantyku sunie huragan Erin. To, jak wygląda żywioł od środka, można zobaczyć na nagraniach zarejestrowanych przez amerykańskich Łowców Huraganów, którzy wlecieli do oka potężnego cyklonu.

W samym sercu potężnego żywiołu. Nagranie

W samym sercu potężnego żywiołu. Nagranie

17 sierpnia 2025, 16:38
Źródło:
9News, CNN, tvnmeteo.pl

W stanie Wisconsin na północy Stanów Zjednoczonych zaobserwowano dławigada amerykańskiego, ptaka z rodziny bocianów. To zaskakujące odkrycie, gdyż naturalne siedliska tych zwierząt są oddalone o jakieś dwa tysiące kilometrów, na południowym wschodzie kraju.

Ornitologiczna sensacja na północy USA

Ornitologiczna sensacja na północy USA

17 sierpnia 2025, 18:16
Źródło:
Associated Press, tvnmeteo.pl

Dziki o niebieskich wnętrznościach zostały znalezione w Kalifornii. Jak wynika z testów laboratoryjnych, zwierzęta zostały narażone na działanie przynęty na gryzonie. Substancja została niewłaściwie zabezpieczona, przez co dziki mogły się do niej dostać bez większych problemów.

Po spożyciu tej substancji dziki miały "neonowo niebieskie" mięso

Po spożyciu tej substancji dziki miały "neonowo niebieskie" mięso

17 sierpnia 2025, 13:07
Źródło:
ScienceAlert, CDFW

30 lipca potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 u wybrzeży Półwyspu Kamczackiego w Rosji wywołało tsunami, które zaledwie 70 minut później zostało precyzyjnie zarejestrowane przez satelitę SWOT. Jak podkreślili badacze, to jeden z pierwszych przypadków, gdy satelita obserwacyjny dostarczył tak precyzyjnych, dwuwymiarowych danych o kształcie i dynamice fal tsunami.

Satelita zarejestrował tworzące się tsunami. Ta technologia może ratować życie

Satelita zarejestrował tworzące się tsunami. Ta technologia może ratować życie

17 sierpnia 2025, 11:58
Źródło:
NASA Earth Observatory

Starship od SpaceX jest gotów na kolejny, dziesiąty już lot testowy. Okno startowe ma otworzyć się w przyszłą niedzielę. Jak przekazała firma Elona Muska, w ciągu ostatnich tygodni wyeliminowano usterki, które poprzednio doprowadziły do eksplozji statku kosmicznego jeszcze przed startem.

Do dziesięciu razy sztuka. Starship ma znów polecieć

Do dziesięciu razy sztuka. Starship ma znów polecieć

17 sierpnia 2025, 9:44
Źródło:
AFP, space.com

Francja zmaga się z falą upałów. W sobotę pomarańczowe ostrzeżenia obowiązywały w 54 departamentach. Temperatury miejscami przekroczyły 40 stopni Celsjusza, a gorąca, sucha aura zwiększa ryzyko zaprószenia ognia.

Ponad 40 stopni. Pół kraju z pomarańczowymi alertami

Ponad 40 stopni. Pół kraju z pomarańczowymi alertami

17 sierpnia 2025, 14:39
Źródło:
PAP

Na szlaku na górę Rausu na wyspie Hokkaido w Japonii znaleziono ciało turysty, na którego wcześniej rzucił się niedźwiedź. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Władze tego regionu apelowały wcześniej o zachowanie szczególnej ostrożności z powodu pojawiania się tych zwierząt.

Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył

Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył

16 sierpnia 2025, 17:54
Źródło:
Australian Broadcasting Corporation, AFP, NHK, The Japan Times

We wschodniej Kanadzie szaleją pożary lasów. Tysiące mieszkańców musiało się ewakuować, a żywioł zniszczył już co najmniej 100 domów.

Powiedziała, że czas się pakować. "Uratowaliśmy wszystko, ale nie dom"

Powiedziała, że czas się pakować. "Uratowaliśmy wszystko, ale nie dom"

16 sierpnia 2025, 21:13
Źródło:
Reuters, CBC News