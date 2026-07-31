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Świat

Europa walczy z pożarami. Są sukcesy, ale ogień wciąż szaleje

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Skutki pożaru we francuskiej Żyrondzie
Strażacy walczą z pożarem w prowincji Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SOPHIE GARCIA
Europa walczy z pożarami, ale nie bez sukcesów. Czwartek był pierwszym "nieco optymistycznym" dniem dla służb gaszących pożar we francuskiej Żyrondzie. Sytuacja poprawiła się również w środkowej Hiszpanii, ale pożary wybuchły w innych rejonach kraju. Z ogniem zmagają się też inne europejskie kraje.

Od wielu dni pożary nie przestają nękać Europy. Najgroźniejsze wybuchły we Francji, w departamencie Żyronda na południowym zachodzie, oraz w środkowej Hiszpanii. Spaliły się dziesiątki tysięcy hektarów.

Francja. Pierwszy "nieco optymistyczny" dzień

We Francji wysiłki strażaków przynoszą jednak owoce. Sophie Brocas, szefowa prefektury Żyrondy oceniła w czwartek wieczorem, że był to pierwszy "nieco optymistyczny" dzień w walce z pożarem, a sytuacja "wyraźnie się poprawia". W piątek rano poinformowała, że władze zezwoliły na powrót do domów 144 tysiącom z 220 tysięcy prewencyjnie ewakuowanych mieszkańców.

Brocas dodała, że ogień wciąż jest aktywny w dwóch miejscach. W nocy z czwartku na piątek strażacy tworzyli pasy przeciwpożarowe i zabezpieczali skraje pożaru. Marc Vermeulen, komendant straży pożarnej w Żyrondzie powiedział, że na razie trudno stwierdzić, kiedy żywioł znajdzie się pod kontrolą. Do tej pory, od 22 lipca, strawił około 42 tysiące hektarów terenu, a francuskie media oceniają, że jest najgroźniejszym w kraju od 1949 roku.

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Skutki pożaru we francuskiej Żyrondzie
Skutki pożaru we francuskiej Żyrondzie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SOPHIE GARCIA

Hiszpania. Koniec stanu wyjątkowego, ale wybuchają kolejne pożary

Sytuacja poprawiła się również w środkowej Hiszpanii. W czwartek premier kraju Pedro Sanchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i Wspólnocie Madrytu. Został on ogłoszony tydzień wcześniej.

- Było to ponad 150 godzin nieprzerwanej, niestrudzonej pracy wszystkich jednostek operacyjnych, które walczyły z pożarem - powiedział szef rządu w centrum dowodzenia akcją gaśniczą w Avili. Uzupełnił, że nadal będzie działać specjalna jednostka wojskowa ds. kryzysowych (UME).

Zagrożeniem są jednak nowe pożary, które wybuchły w prowincjach Zamora i Leon w północno-zachodniej części kraju. W zaledwie dobę strawiły niemal 11 tys. ha terenu. Ponadto poza kontrolą wciąż znajduje się pożar w prowincji Castellon na wschodnim wybrzeżu, gdzie spaliło się ponad 10 tys. ha.

Pożary w Hiszpanii
Pożar w prowincji Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii
Pożar w prowincji Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SPANISH CIVIL GUARD / HANDOUT
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/KAI FOERSTERLING
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/KAI FOERSTERLING
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/KAI FOERSTERLING
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Manuel Bruque
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Skutki pożaru w Castellon we wschodniej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/KAI FOERSTERLING
Pożar spalił dom w Pelayos de la Presa w Hiszpanii
Pożar spalił dom w Pelayos de la Presa w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Chema Moya

Francja i Hiszpania nie są jedynymi europejskimi krajami, które ścierają się z pożarami. Z ogniem walczy Grecja, gdzie pali się zarówno na wyspach, jak i na kontynencie. W walce z żywiołem zginęło trzech strażaków. Pożar wybuchł także na wrzosowiskach w Wielkiej Brytanii. Ogień wymusił ewakuację ponad 100 osób i zbliżył się do elektrowni jądrowej.

Źródło: PAP, Reuters, tvnmeteo.pl
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Tagi:
PożaryHiszpaniaFrancja
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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