Ogień szaleje w Europie. Ewakuacje, ludzie zostawiają swój dobytek. "Straszne. To bardzo trudna sytuacja"

Pożary w Hiszpanii. Ewakuowano ludność

- Działo się to bardzo szybko. Nie brałem tego zbyt poważnie. Myślałem, że mają to pod kontrolą i byłem dość zaskoczony, gdy wydawało się, że to zmierza w naszym kierunku, a potem kazano zostawić większość rzeczy i biec - powiedział agencji Reuters 68-letni William. - Po prostu złapaliśmy kilka niezbędnych rzeczy i pobiegliśmy, na tym etapie wszyscy na ulicy byli w ruchu - dodała Ellen. Mari Carmen Molina, lokalna radna w Alhaurin, jednym z ewakuowanych miast, powiedziała, że obawia się, że domy mieszkańców mogą zostać spalone. - To straszne. To bardzo trudna sytuacja - powiedziała.