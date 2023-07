Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

Południe i zachód Europy zmagają się z gigantycznymi pożarami - ogień szaleje w Grecji, Włoszech, Portugalii i nie tylko. Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, w tym roku płomienie strawiły już 177 tysięcy hektarów w krajach Unii Europejskiej. To więcej, niż wynosi średnia wieloletnia.

Tysiące hektarów w ogniu

Jak podaje Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w okresie od 1 stycznia do 22 lipca spłonęły 177 032 hektary terenów w całej Unii Europejskiej. To więcej, niż wynosi średnia wieloletnia wartość za ten okres (128 225,13 ha). Dla krajów objętych Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności (czyli państw członkowskich Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji) wartość ta wynosi 232 230 ha w porównaniu do średniej 211 758,36 ha.