Europa płonie. Pożary w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Ofiary śmiertelne, ewakuowani

Hiszpania, Portugalia i Włochy, w których od kilku dni utrzymuje się bardzo wysoka temperatura, zmagają się z pożarami lasów i nieużytków. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr. Ponad 60 tysięcy terenów spłonęło w Hiszpanii. We Włoszech, w rejonie miasta Lukka w Toskanii, ewakuowano z powodu pożaru około 200 osób. 1063 osoby zmarły w Portugalii w efekcie tropikalnych upałów w okresie od 7 do 18 lipca.

We wtorek wieczorem rząd Galicji, na północnym zachodzie, podał w komunikacie, że od czwartku tropikalne upały przyczyniły się do wybuchu pożarów, które łącznie strawiły już ponad 20 tysięcy hektarów drzewostanów oraz łąk. Jedną z najbardziej doświadczonych wspólnot autonomicznych jest Kastylia i Leon, na zachodzie Hiszpanii, gdzie spłonęło prawie 30 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych, głównie w prowincji Zamora. Z opublikowanych we wtorek wieczorem danych obrony cywilnej wynika, że szybko postępujący żywioł zabił w tej prowincji dwie osoby oraz zranił 15. Wśród nich jest rolnik z okolic Zamory, któremu udało wydostać się z otoczonej przez płomienie koparki i uciec przed ogniem. W nocy z wtorku na środę duże pożary występowały również w Estremadurze, Andaluzji, Asturii oraz w Katalonii. Służby twierdzą, że spodziewany w środę wzrost temperatury powietrza w Hiszpanii wraz z silnymi wiatrami będzie stanowił czynnik utrudniający ekipom strażackim walkę z żywiołem.