Temperatura spadła, ale Europa dalej płonie. Liczba hektarów, które strawił ogień, zatrważa

Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) opublikował dane dotyczące aktywnych pożarów w Europie oraz terenów, które uległy spaleniu w ciągu ostatniego tygodnia. Wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w Hiszpanii, Portugalii i na południowym wybrzeżu Francji, ale ogień może wybuchnąć także we Włoszech, Turcji, Grecji oraz krajach bałkańskich.

Spłonęło już 0,4 procent Hiszpanii

Agencja EFFIS podała w środę, że w tym roku pożary dotknęły prawie 0,4 procent terytorium Hiszpanii W ogniu stanęło około 200 tysięcy ha lasów. Na chwilę obecną to europejski rekord, a ogień rozprzestrzenia się dalej.

- Zabezpieczaliśmy obwód pożaru, wiatr się zmieniał i roznosił popioły, ogień znów się rozpalał a my musieliśmy rozpoczynać pracę od nowa - opowiadał Alejandro Penalvo, który w weekend nadzorował akcję gaśniczą w regionie Kastylii i Leon.

Ogień nie gaśnie we Francji

Od zeszłego tygodnia płomienie trawią lasy w departamencie Żyronda: w okolicach turystycznej miejscowości La Teste-de-Buch oraz miasta Landiras. W piątek władze regionu poinformowały, że chociaż ogień nie rozprzestrzeniał się już drugą noc z rzędu, pożary wciąż nie zostały w pełni ugaszone. Aktualnie w walkę z żywiołem zaangażowanych jest 2 tys. strażaków, cztery samoloty gaśnicze i dwa helikoptery. Od wybuchu pożarów konieczna była ewakuacja 36,7 tysięcy mieszkańców i turystów. W czwartek wieczorem do swoich domów powróciło pierwsze 6 tysięcy osób. Prefekt departamentu, Fabienne Buccio, zaapelowała do pozostałych o cierpliwość, tłumacząc, że sytuacja się poprawia, ale jest jeszcze za wcześnie na powrót pozostałych ewakuowanych. W środę okolice La Teste-de-Buch odwiedził prezydent Francji Emmanuel Macron. W rejonie popularnej plaży Dune du Pyla spłonęło kilka kempingów, w tym uwielbiany przez Francuzów obiekt Les Flots Bleus. Obiecał, że państwo pomoże właścicielom zniszczonych w pożarze obiektów turystycznych. Rząd zaapelował także do branży ubezpieczeniowej o wsparcie poszkodowanych przez pożary.