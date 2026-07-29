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Upał może zniweczyć pracę strażaków. "Jak walka Dawida z Goliatem"

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Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda
Skutki pożarów w Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SDIS33/BENOIT VEGA HANDOUT
W Hiszpanii i Francji trwa walka z pożarami lasów. Z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ewakuowano kilkaset tysięcy osób. Walka z opanowaniem ognia będzie jeszcze trudniejsza z powodu nadchodzącej fali upałów, która zmierza do zachodnich i południowych regionów Europy.

Od wielu dni Francja i Hiszpania mierzą się z szalejącymi pożarami. Ogień pochłonął już setki tysięcy hektarów terenu, a także doprowadził do zniszczeń domów i infrastruktury. W obu krajach lokalne władze ogłosiły ewakuację mieszkańców najbardziej zagrożonych miejscowości. Mimo postępów w opanowaniu skupisk ognia, strażacy obawiają się, że nadchodzące upały mogą pogorszyć sytuację pożarową.

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Czwarta fala upałów

W Hiszpanii łączna powierzchnia strawiona przez pożary przekroczyła 175 tysięcy hektarów. Strażacy nadal walczą tam z kilkoma dużymi pożarami, między innymi w prowincji Avila, w Madrycie i w Castellon w Walencji na wschodzie Hiszpanii. We wtorek szef MSW Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska poinformował, że sytuacja rozwija się "dość pozytywnie" i służbom udało się opanować rozprzestrzenianie ognia. Nadal jednak sześć regionów znajduje się w stanie poważnego zagrożenia pożarami: Andaluzja, Aragonia, Kastylia-La Mancha, Estremadura, Galicja i Kraj Basków. Ostrzeżenia wydano również w Asturii, Kantabrii, Kastylii i Leon, Katalonii, Madrycie, Nawarrze i regionu La Rioja.

Spore obawy budzą prognozy pogody, które wskazują, że od środy w Hiszpanii wystąpi czwarta w tym sezonie fala ekstremalnych upałów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej AEMET, w znacznej części Półwyspu Iberyjskiego termometry pokażą blisko 38 stopni Celsjusza, a w dolinie rzeki Ebro oraz na nizinach w środkowej i południowej nawet 40 st. C. Synoptycy ostrzegli, że wiatr, niska wilgotność i upały mogą utrudnić akcje gaśnicze.

W ubiegłym roku najpoważniejsze pożary miały miejsce w sierpniu. Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 r. w Hiszpanii płomienie strawiły ponad 393 tys. hektarów.

"Pożar jest jak walka Dawida z Goliatem"

Fala upałów może także utrudnić walkę z pożarami we Francji. W środę łącznie 65 departamentów (około dwóch trzecich we Francji) objętych jest pomarańczowym alertem dotyczącym wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach. Trudne warunki wystąpią między innymi w departamencie Żyronda, gdzie sytuacja pożarowa jest najgorsza. Między innymi w miejscowości Porge, do której ogień dotarł w minionym tygodniu, pożar zniszczył 183 domy. Jak podał portal Deutche Welle, obszar pochłonięty przez ogień w tej części Francji jest cztery razy większy niż powierzchnia Paryża. W akcji gaśniczej na południowym uczestniczy tam ponad dwa tysiące strażaków.

- Pożar jest jak walka Dawida z Goliatem - powiedział rzecznik Narodowej Federacji Strażaków, Eric Brocardi.

Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda
Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SDIS33/BENOIT VEGA HANDOUT

We wtorek wieczorem powiadomiono, że doszło do 14 przypadków ponownego wybuchu ognia. Stało się to w miejscach, które już zostały doświadczone przez pożary. Jak jednak przekazała szefowa prefektury Żyrondy, Sophie Brocas, "pożar jest ustabilizowany i nie rozwija się". Francuscy synoptycy ostrzegli, że na południowym zachodzie Francji temperatura może sięgnąć 38-41 stopni Celsjusza. Rozprzestrzenianie się ognia będzie ułatwiał także silny wiatr.

W trzech gminach na zachód od Bordeaux: Merignac, Eysines i Haillan w departamencie Żyrondy, mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. Powinni jednak mieć włączone telefony komórkowe i przestrzegać wysyłanych instrukcji, a także przygotować wcześniej swoje rzeczy osobiste, by w razie potrzeby znów się ewakuować.

Źródło: PAP, DW, El Pais
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Tagi:
HiszpaniaFrancja
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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