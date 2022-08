Rekordowe upały, rekordowe pożary. Europejska mapa ognia

Tysiące hektarów w ogniu w Hiszpanii

W Bejis ogień wybuchł w sobotę wieczorem, a do poniedziałku po południu objął swoim zasięgiem 800 hektarów. Płomienie zagroziły bezpieczeństwu pasażerów pociągu, który jechał we wtorek z okolic Walencji do Saragossy. Gdy ogień zagrodził pojazdowi dalszą drogę, maszynista zdecydował się na wycofanie składu i powrót na stację początkową. Zanim udało mu się opuścić niebezpieczny teren, kilku pasażerów spanikowało i uciekło z pociągu przez wybite okna. Rany odniosło co najmniej 20 osób, a obrażenia dwóch pasażerów okazały się ciężkie.