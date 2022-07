Pożary w Chorwacji. Relacje polskich turystów

Chorwację trawią pożary. Ogień wybucha w popularnych wśród turystów miejscach. O swych przeżyciach opowiadają nam Polacy wypoczywający w tym kraju. - Pojawił się samolot gaśniczy, który blisko nas lądował, pobierał wodę z morza - mówił w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS pan Adam, który przebywa na wyspie Vir. - Mieliśmy balkon zasypany popiołem i resztką spalonej trawy - relacjonował w rozmowie z redakcją Kontakt 24 przebywający w miejscowości Vodice pan Zbigniew, który w piątek zdecydował się wracać do kraju.

- My tutaj jesteśmy na urlopie. W tej chwili korzystamy z tego, że jest piękna pogoda, ale przy okazji tej pięknej pogody jest mnóstwo suchej zieleni - opowiadał w piątek w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS pan Adam, który jest na chorwackiej wyspie Vir. To około 30 kilometrów na północny wschód od Zadaru.

W poniedziałek na wyspie wybuchł pożar, strażakom udało się go ugasić jeszcze tego samego dnia. - Byliśmy jego świadkami w dość bliskim zasięgu. (...) Pojawił się samolot gaśniczy, który blisko nas lądował, pobierał wodę z morza, próbował to gasić i skutecznie to zrobił. Później okoliczni mieszkańcy nie informowali nas o tym, żebyśmy musieli gdzieś się ewakuować - relacjonował polski turysta.