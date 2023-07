"Tu, gdzie jesteśmy, czuć już spaleniznę". Pożar na chorwackiej wyspie

Chorwacja, to jeden z krajów na południu Europy, który walczy z pożarami lasów. W czwartek po południu ogień wybuchł na wyspie Čiovo.

"Policja zablokowała wjazd na wyspę"

"Zaczęło się od dymu w górach. Po chwili wzmógł się wiatr, który potęgował dym. Widoczny jest on z 60 kilometrów" - informował około godziny 17.30 pan Marek, który przebywa na wyspie. "W tej chwili gasi go sześć samolotów. Właściciele pensjonatu, w którym jesteśmy, są spokojni" - relacjonował w informacji przesłanej do redakcji Kontaktu 24. Jak dodał, "tu, gdzie jesteśmy, czuć już spaleniznę".