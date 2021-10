Pożary w Argentynie. Cordoba: uciekali przed pożarem, zostawili psa

Rodzina uciekała przed pożarem, psa zostawiła

Komentarze internautów: jeśli naprawdę kochają swojego psa, wzięliby go

"Nie ma powodu, aby porzucić psa. Jeśli uważasz go za członka rodziny, pozwalasz mu wsiąść do samochodu et voila"; "To się nazywa nie mieć serca, bo jeśli naprawdę kochają swojego psa, wzięliby go"; "To straszne, co zrobili "; "Nic nie kosztuje zabranie psa nawet w bagażniku, zwierzę w żadnym wypadku nie powinno zostać porzucone" - to niektóre z komentarzy.