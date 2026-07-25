Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Francja walczy z ogniem. Ewakuowano już ponad 160 tysięcy osób

|
Francja zmaga się z pożarami
Pożar na przylądku Ferret we Francji
Źródło wideo: Clément Hochedez / @otche_de_la_noche via Instagram/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Astrid Lagougne
Francuscy strażacy wciąż walczą z pożarami, które trawią południowo-zachodnie regiony kraju. Szczególnie niebezpieczna sytuacja panuje w departamencie Żyronda, z którego ewakuowano ponad 160 tysięcy osób.

Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców południowo-zachodniej Francji. Wszystko przez pożary, które szaleją w tej części kraju.

Pożar w Żyrondzie. Ponad 160 tysięcy osób opuściło swoje domy

Największy pożar występuje w departamencie Żyronda. Ogień pojawił się w środę w okolicach miejscowości Saumos i strawił do tej pory co najmniej 40 tysięcy hektarów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji Laurent Nunez poinformował w sobotę, że ewakuacja w tym departamencie objęła łącznie 167 tysięcy osób, z czego 57 tysięcy opuściło swoje domy w nocy z piątku na sobotę.

Głównym miastem departamentu Żyronda jest Bordeaux. Jak poinformował w sobotę Laurent Nunez, ogień znajduje się około 30 kilometrów na zachód od miasta. - Naszym zadaniem jest przewidzenie wszystkich sytuacji - mówił szef MSW, dodając, że premier Sebastien Lecornu poprosił o opracowanie wszystkich scenariuszy, w tym ewakuacji Bordeaux, nawet, jeśli "robią wszystko, by nie doszło do tego scenariusza".

Pełna mobilizacja

Strażacy w Żyrondzie przygotowują rowy, stosują substancje gaśnicze i inne sposoby na zablokowanie ognia. Ze swej strony mer Bordeaux - Thomas Cazenave powiedział w sobotę wczesnym popołudniem, że mieszkańcy nie przygotowują się do wyjazdu. Jak wyjaśnił, tego miasta nie dotyczy plan prewencyjnej ewakuacji, która trwa w gminach na zachód od Bordeaux. - Nie ma tego na agendzie - podkreślił Cazenave, zastrzegając, że miasto jest gotowe na każdą ewentualność.

Rząd Francji zmobilizował żołnierzy, by wsparli strażaków w walce z ogniem. Premier Sébastien Lecornu zwrócił się w sobotę do armii o skierowanie wojskowego samolotu transportowego A400M, który pomoże w gaszeniu. W sobotę po południu ma odbyć się spotkanie rządowej grupy kryzysowej w sprawie pożarów.

Klatka kluczowa-582685
We Francji trwa walka z pożarami
Źródło: Reuters

Nakaz ewakuacji. "Jestem przerażona"

Ogień w departamencie Żyronda zniszczył około 100 budynków. Swoje domy musieli opuścić między innymi mieszkańcy gminy Saint-Jean-d'Illac.

- Jestem przerażona. Wczoraj, kiedy opuszczałam swój dom, bałam się, że więcej go nie zobaczę - opowiadała mieszkanka gminy Olivia Correia Pereira. Powiedziała, że dostała alert, a około godzinę później przyszła do niej policja, nakazując jej opuszczenie domu. Dodała, że na drodze, którą uciekali mieszkańcy, panował chaos.

Nakaz ewakuacji otrzymał także dom seniora. Jego mieszkańcy zostali obudzeni około godziny 2 w nocy. - Dla nich to ogromna rewolucja w codziennym życiu - przyznała opiekunka Anais Daussy. Jako że wielu mieszkańców domu starców ma problemy z poruszaniem się, w ewakuacji pomagali ratownicy medyczni.

Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JULIEN REGUL

Prewencyjną ewakuację ogłoszono w nocy z piątku na sobotę w gminach leżących na zachód od Bordeaux: Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle i Saint-Aubin-de-Medoc. Ewakuacja ta dotyczy także częściowo dwóch gmin bezpośrednio graniczących z Bordeaux: Merignac i Eysines. Merignac jest najbardziej zaludnioną gminą na przedmieściach Bordeaux.

Od początku tego roku pożary w całej Francji strawiły łącznie 98 tysięcy hektarów terenów. Jak powiedział w sobotę Laurent Nunez, stanowi to rekord w historii dotychczasowych pożarów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji

Ogień trawi też departament Landy

Równolegle trwa walka z pożarem, który szaleje w sąsiednim departamencie Landy na południe od zatoki Arcachon. W Landach ewakuacja objęła dotąd około 30 tysięcy ludzi - poinformował w sobotę minister Nunez. Oznacza to, że łącznie na południowym zachodzie Francji ewakuowano z powodu pożaru około 200 tys. osób.

Pożary we Francji. Z ogniem będzie walczyć ponad 1000 żołnierzy

Drugi duży pożar w południowo-zachodniej Francji szaleje w okolicach miejscowości Biscarosse w departamencie Landy. Wybuchł w czwartek, a do piątkowego wieczora strawił około 3500 hektarów. Władze ewakuowały ponad 31 tysięcy mieszkańców Biscarosse i pobliskiej miejscowości Parentis-en-Born - podał portal ici.

W piątek późnym wieczorem odbyło się spotkanie kryzysowe, w którym wzięli udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych, sił zbrojnych, zdrowia, transportu i środowiska. Po jego zakończeniu premier Francji Sebastien Lecornu poinformował, że do walki z pożarami w Żyrondzie i Landy władze wyślą około 500 dodatkowych żołnierzy. Łącznie z ogniem będzie walczyć około 1000 wojskowych.

Źródło: ici, Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Oświadczenie rzecznika PiS. "Niezły ubaw ma część stronników Mateusza Morawieckiego"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPożary
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upał
Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
Prognoza
Setki fok na plaży w Mikoszewie
"Niecodzienny widok" na plaży w Mikoszewie
Polska
Modele znów pokazują 40 stopni Celsjusza
40 stopni w prognozach. Kiedy znów może zrobić się ekstremalnie gorąco
Prognoza
Zalążek trąby powietrznej w powiecie bocheńskim w Małopolsce
Zawirowanie u podstawy chmur. Czym było to zjawisko
Polska
Hiszpania: w Avili trwa walka z ogniem
Dwa duże pożary pod Madrytem. "Wszystko już spłonęło"
Świat
Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07
Biało w Białymstoku. To nie był śnieg
Polska
Burze
Burze i upały na mapach IMGW
Prognoza
Francja, pożary
"Sytuacja jest bezprecedensowa"
Świat
Akwarium
Pękło ogromne akwarium. "Zbieraliśmy ryby z parkingu"
Świat
Znaleziono pocisk na dnie Dunaju, Węgry
Rzeka wyschła tak, że odsłoniła niemiecki pocisk z II wojny światowej
Świat
Burza, deszcz
Kłębią się burzowe chmury i pada deszcz
Polska
Pożary w Hiszpanii
"Pojawiła się kula ognia, zmiotłaby nas z powierzchni ziemi"
Świat
chmury burza shutterstock_2490444543
Pogodowe alarmy na wschodzie Polski
Prognoza
Francja
Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji
Świat
Pogodowy chaos w Chile
"Ludzie nie mogą wydostać się ze swoich domów"
Świat
Kielce
"Jesteśmy stąd" w Kielcach. Co przyniesie pogoda
Polska
Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Mknie po Pacyfiku, może zagrozić wyspie
Świat
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Weekend z upałem, później przyjdzie zmiana
Prognoza
Woda wylała się ze zbiornika w Braniewie
Wylały zbiorniki retencyjne na Warmii. "Aż serce boli, jak się na to patrzy"
Polska
Ciepły sierpień według rosyjskiego INM. Silne odchylenie temperatury średniej sierpnia powyżej normy na południu Polski
Hiszpański upał i gwałtowne zjawiska. Co pokazują modele na sierpień
Arleta Unton-Pyziołek
Plaża Sao Martinho do Porto w portugalskim Nazare
Żarłacz biały u wybrzeży kurortu w Portugalii
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
Prognoza
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
Polska
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
Świat
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
Świat
Lato, słońce, ciepło
30 stopni coraz bliżej. Pogoda na weekend
Prognoza
Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Lejki kondensacyjne i grad. Burzowy czwartek w Polsce
Polska
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Dziesiątki tysięcy ewakuowanych. Wśród nich są turyści
Świat
Kobieta chłodzi się wiatrakiem podczas upałów, Japonia
"Mówili mi, że będzie gorąco, ale nie sądziłem, że aż tak"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom