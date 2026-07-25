Świat Francja walczy z ogniem. Ewakuowano już ponad 160 tysięcy osób Krzysztof Posytek |

Pożar na przylądku Ferret we Francji Źródło wideo: Clément Hochedez / @otche_de_la_noche via Instagram/Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Astrid Lagougne

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Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców południowo-zachodniej Francji. Wszystko przez pożary, które szaleją w tej części kraju.

Pożar w Żyrondzie. Ponad 160 tysięcy osób opuściło swoje domy

Największy pożar występuje w departamencie Żyronda. Ogień pojawił się w środę w okolicach miejscowości Saumos i strawił do tej pory co najmniej 40 tysięcy hektarów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji Laurent Nunez poinformował w sobotę, że ewakuacja w tym departamencie objęła łącznie 167 tysięcy osób, z czego 57 tysięcy opuściło swoje domy w nocy z piątku na sobotę.

Głównym miastem departamentu Żyronda jest Bordeaux. Jak poinformował w sobotę Laurent Nunez, ogień znajduje się około 30 kilometrów na zachód od miasta. - Naszym zadaniem jest przewidzenie wszystkich sytuacji - mówił szef MSW, dodając, że premier Sebastien Lecornu poprosił o opracowanie wszystkich scenariuszy, w tym ewakuacji Bordeaux, nawet, jeśli "robią wszystko, by nie doszło do tego scenariusza".

Pełna mobilizacja

Strażacy w Żyrondzie przygotowują rowy, stosują substancje gaśnicze i inne sposoby na zablokowanie ognia. Ze swej strony mer Bordeaux - Thomas Cazenave powiedział w sobotę wczesnym popołudniem, że mieszkańcy nie przygotowują się do wyjazdu. Jak wyjaśnił, tego miasta nie dotyczy plan prewencyjnej ewakuacji, która trwa w gminach na zachód od Bordeaux. - Nie ma tego na agendzie - podkreślił Cazenave, zastrzegając, że miasto jest gotowe na każdą ewentualność.

Rząd Francji zmobilizował żołnierzy, by wsparli strażaków w walce z ogniem. Premier Sébastien Lecornu zwrócił się w sobotę do armii o skierowanie wojskowego samolotu transportowego A400M, który pomoże w gaszeniu. W sobotę po południu ma odbyć się spotkanie rządowej grupy kryzysowej w sprawie pożarów.

We Francji trwa walka z pożarami Źródło: Reuters

Nakaz ewakuacji. "Jestem przerażona"

Ogień w departamencie Żyronda zniszczył około 100 budynków. Swoje domy musieli opuścić między innymi mieszkańcy gminy Saint-Jean-d'Illac.

- Jestem przerażona. Wczoraj, kiedy opuszczałam swój dom, bałam się, że więcej go nie zobaczę - opowiadała mieszkanka gminy Olivia Correia Pereira. Powiedziała, że dostała alert, a około godzinę później przyszła do niej policja, nakazując jej opuszczenie domu. Dodała, że na drodze, którą uciekali mieszkańcy, panował chaos.

Nakaz ewakuacji otrzymał także dom seniora. Jego mieszkańcy zostali obudzeni około godziny 2 w nocy. - Dla nich to ogromna rewolucja w codziennym życiu - przyznała opiekunka Anais Daussy. Jako że wielu mieszkańców domu starców ma problemy z poruszaniem się, w ewakuacji pomagali ratownicy medyczni.

Pożary w południowo-zachodniej Francji Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JULIEN REGUL

Prewencyjną ewakuację ogłoszono w nocy z piątku na sobotę w gminach leżących na zachód od Bordeaux: Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle i Saint-Aubin-de-Medoc. Ewakuacja ta dotyczy także częściowo dwóch gmin bezpośrednio graniczących z Bordeaux: Merignac i Eysines. Merignac jest najbardziej zaludnioną gminą na przedmieściach Bordeaux.

Od początku tego roku pożary w całej Francji strawiły łącznie 98 tysięcy hektarów terenów. Jak powiedział w sobotę Laurent Nunez, stanowi to rekord w historii dotychczasowych pożarów.

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Ogień trawi też departament Landy

Równolegle trwa walka z pożarem, który szaleje w sąsiednim departamencie Landy na południe od zatoki Arcachon. W Landach ewakuacja objęła dotąd około 30 tysięcy ludzi - poinformował w sobotę minister Nunez. Oznacza to, że łącznie na południowym zachodzie Francji ewakuowano z powodu pożaru około 200 tys. osób.

Pożary we Francji. Z ogniem będzie walczyć ponad 1000 żołnierzy

Drugi duży pożar w południowo-zachodniej Francji szaleje w okolicach miejscowości Biscarosse w departamencie Landy. Wybuchł w czwartek, a do piątkowego wieczora strawił około 3500 hektarów. Władze ewakuowały ponad 31 tysięcy mieszkańców Biscarosse i pobliskiej miejscowości Parentis-en-Born - podał portal ici.

W piątek późnym wieczorem odbyło się spotkanie kryzysowe, w którym wzięli udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych, sił zbrojnych, zdrowia, transportu i środowiska. Po jego zakończeniu premier Francji Sebastien Lecornu poinformował, że do walki z pożarami w Żyrondzie i Landy władze wyślą około 500 dodatkowych żołnierzy. Łącznie z ogniem będzie walczyć około 1000 wojskowych.