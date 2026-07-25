Pożary trawią Francję. "Jestem przerażona"
Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców południowo-zachodniej Francji. Wszystko przez pożary, które szaleją w tej części kraju.
Pożar w Żyrondzie. Ponad 100 tysięcy osób opuściło swoje domy
Największy pożar trwa w departamencie Żyronda. Ogień pojawił się w środę w okolicach miejscowości Saumos i do piątku objął ponad 19 tysięcy hektarów. Władze ewakuowały około 110 tysięcy mieszkańców, w tym cały półwysep Ferret. Ogień zniszczył około 100 budynków. Swoje domy musieli opuścić między innymi mieszkańcy gminy Saint-Jean-d'Illac.
- Jestem przerażona. Wczoraj, kiedy opuszczałam swój dom, bałam się, że więcej go nie zobaczę - opowiadała mieszkanka gminy Olivia Correia Pereira. Powiedziała, że dostała alert, a około godzinę później przyszła do niej policja, nakazując jej opuszczenie domu. Dodała, że na drodze, którą uciekali mieszkańcy, panował chaos.
Nakaz ewakuacji otrzymał także miejscowy dom seniora. Jego mieszkańcy zostali obudzeni około godziny 2 w nocy. - Dla nich to ogromna rewolucja w codziennym życiu - przyznała opiekunka Anais Daussy. Jako że wielu mieszkańców domu starców ma problemy z poruszaniem się, w ewakuacji pomagali ratownicy medyczni.
W sobotę w Żyrondzie, w okolicach Bordeaux, stolicy departamentu, trwają kolejne ewakuacje. Szefowa departamentu Sophie Brocas podała, że dotyczą one siedmiu gmin. W piątek minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że samo Bordeaux nie jest zagrożone.
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Pożary we Francji. Z ogniem będzie walczyć ponad 1000 żołnierzy
Drugi duży pożar w południowo-zachodniej Francji szaleje w okolicach miejscowości Biscarosse w departamencie Landy. Wybuchł w czwartek, a do piątkowego wieczora strawił około 3500 hektarów. Władze ewakuowały ponad 31 tysięcy mieszkańców Biscarosse i pobliskiej miejscowości Parentis-en-Born - podał portal ici.
W piątek późnym wieczorem odbyło się spotkanie kryzysowe, w którym wzięli udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych, sił zbrojnych, zdrowia, transportu i środowiska. Po jego zakończeniu premier Francji Sebastien Lecornu poinformował, że do walki z pożarami w Żyrondzie i Landy władze wyślą około 500 dodatkowych żołnierzy. Łącznie z ogniem będzie walczyć około 1000 wojskowych.