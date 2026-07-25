Pożary trawią Francję. "Jestem przerażona"

Pożar na przylądku Ferret we Francji Źródło wideo: Clément Hochedez / @otche_de_la_noche via Instagram/Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE

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Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców południowo-zachodniej Francji. Wszystko przez pożary, które szaleją w tej części kraju.

Pożar w Żyrondzie. Ponad 100 tysięcy osób opuściło swoje domy

Największy pożar trwa w departamencie Żyronda. Ogień pojawił się w środę w okolicach miejscowości Saumos i do piątku objął ponad 19 tysięcy hektarów. Władze ewakuowały około 110 tysięcy mieszkańców, w tym cały półwysep Ferret. Ogień zniszczył około 100 budynków. Swoje domy musieli opuścić między innymi mieszkańcy gminy Saint-Jean-d'Illac.

- Jestem przerażona. Wczoraj, kiedy opuszczałam swój dom, bałam się, że więcej go nie zobaczę - opowiadała mieszkanka gminy Olivia Correia Pereira. Powiedziała, że dostała alert, a około godzinę później przyszła do niej policja, nakazując jej opuszczenie domu. Dodała, że na drodze, którą uciekali mieszkańcy, panował chaos.

Pożary w południowo-zachodniej Francji Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JULIEN REGUL

Nakaz ewakuacji otrzymał także miejscowy dom seniora. Jego mieszkańcy zostali obudzeni około godziny 2 w nocy. - Dla nich to ogromna rewolucja w codziennym życiu - przyznała opiekunka Anais Daussy. Jako że wielu mieszkańców domu starców ma problemy z poruszaniem się, w ewakuacji pomagali ratownicy medyczni.

W sobotę w Żyrondzie, w okolicach Bordeaux, stolicy departamentu, trwają kolejne ewakuacje. Szefowa departamentu Sophie Brocas podała, że dotyczą one siedmiu gmin. W piątek minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że samo Bordeaux nie jest zagrożone.

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Pożary we Francji. Z ogniem będzie walczyć ponad 1000 żołnierzy

Drugi duży pożar w południowo-zachodniej Francji szaleje w okolicach miejscowości Biscarosse w departamencie Landy. Wybuchł w czwartek, a do piątkowego wieczora strawił około 3500 hektarów. Władze ewakuowały ponad 31 tysięcy mieszkańców Biscarosse i pobliskiej miejscowości Parentis-en-Born - podał portal ici.

W piątek późnym wieczorem odbyło się spotkanie kryzysowe, w którym wzięli udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych, sił zbrojnych, zdrowia, transportu i środowiska. Po jego zakończeniu premier Francji Sebastien Lecornu poinformował, że do walki z pożarami w Żyrondzie i Landy władze wyślą około 500 dodatkowych żołnierzy. Łącznie z ogniem będzie walczyć około 1000 wojskowych.