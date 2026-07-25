Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożary trawią Francję. "Jestem przerażona"

|
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożar na przylądku Ferret we Francji
Źródło wideo: Clément Hochedez / @otche_de_la_noche via Instagram/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
W południowo-zachodniej Francji trwają dwa duże pożary lasów. Strawiły już ponad 20 tysięcy hektarów i wymusiły ewakuację ponad 140 tysięcy osób. W walce z ogniem pomagają żołnierze.

Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców południowo-zachodniej Francji. Wszystko przez pożary, które szaleją w tej części kraju.

Pożar w Żyrondzie. Ponad 100 tysięcy osób opuściło swoje domy

Największy pożar trwa w departamencie Żyronda. Ogień pojawił się w środę w okolicach miejscowości Saumos i do piątku objął ponad 19 tysięcy hektarów. Władze ewakuowały około 110 tysięcy mieszkańców, w tym cały półwysep Ferret. Ogień zniszczył około 100 budynków. Swoje domy musieli opuścić między innymi mieszkańcy gminy Saint-Jean-d'Illac.

- Jestem przerażona. Wczoraj, kiedy opuszczałam swój dom, bałam się, że więcej go nie zobaczę - opowiadała mieszkanka gminy Olivia Correia Pereira. Powiedziała, że dostała alert, a około godzinę później przyszła do niej policja, nakazując jej opuszczenie domu. Dodała, że na drodze, którą uciekali mieszkańcy, panował chaos.

Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JULIEN REGUL

Nakaz ewakuacji otrzymał także miejscowy dom seniora. Jego mieszkańcy zostali obudzeni około godziny 2 w nocy. - Dla nich to ogromna rewolucja w codziennym życiu - przyznała opiekunka Anais Daussy. Jako że wielu mieszkańców domu starców ma problemy z poruszaniem się, w ewakuacji pomagali ratownicy medyczni.

W sobotę w Żyrondzie, w okolicach Bordeaux, stolicy departamentu, trwają kolejne ewakuacje. Szefowa departamentu Sophie Brocas podała, że dotyczą one siedmiu gmin. W piątek minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że samo Bordeaux nie jest zagrożone.

CZYTAJ WIĘCEJ: Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji

Pożary we Francji. Z ogniem będzie walczyć ponad 1000 żołnierzy

Drugi duży pożar w południowo-zachodniej Francji szaleje w okolicach miejscowości Biscarosse w departamencie Landy. Wybuchł w czwartek, a do piątkowego wieczora strawił około 3500 hektarów. Władze ewakuowały ponad 31 tysięcy mieszkańców Biscarosse i pobliskiej miejscowości Parentis-en-Born - podał portal ici.

W piątek późnym wieczorem odbyło się spotkanie kryzysowe, w którym wzięli udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych, sił zbrojnych, zdrowia, transportu i środowiska. Po jego zakończeniu premier Francji Sebastien Lecornu poinformował, że do walki z pożarami w Żyrondzie i Landy władze wyślą około 500 dodatkowych żołnierzy. Łącznie z ogniem będzie walczyć około 1000 wojskowych.

Źródło: ici, Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPożary
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07
Biało w Białymstoku. To nie był śnieg
Polska
Burze
Burze i upały na mapach IMGW
Prognoza
Francja, pożary
"Sytuacja jest bezprecedensowa"
Świat
Akwarium
Pękło ogromne akwarium. "Zbieraliśmy ryby z parkingu"
Świat
Znaleziono pocisk na dnie Dunaju, Węgry
Rzeka wyschła tak, że odsłoniła niemiecki pocisk z II wojny światowej
Świat
Burza, deszcz
Kłębią się burzowe chmury i pada deszcz
Polska
Pożary w Hiszpanii
"Pojawiła się kula ognia, zmiotłaby nas z powierzchni ziemi"
Świat
chmury burza shutterstock_2490444543
Pogodowe alarmy na wschodzie Polski
Prognoza
Francja
Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji
Świat
Pogodowy chaos w Chile
"Ludzie nie mogą wydostać się ze swoich domów"
Świat
Kielce
"Jesteśmy stąd" w Kielcach. Co przyniesie pogoda
Polska
Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Mknie po Pacyfiku, może zagrozić wyspie
Świat
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Weekend z upałem, później przyjdzie zmiana
Prognoza
Woda wylała się ze zbiornika w Braniewie
Wylały zbiorniki retencyjne na Warmii. "Aż serce boli, jak się na to patrzy"
Polska
Ciepły sierpień według rosyjskiego INM. Silne odchylenie temperatury średniej sierpnia powyżej normy na południu Polski
Hiszpański upał i gwałtowne zjawiska. Co pokazują modele na sierpień
Arleta Unton-Pyziołek
Plaża Sao Martinho do Porto w portugalskim Nazare
Żarłacz biały u wybrzeży kurortu w Portugalii
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
Prognoza
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
Polska
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
Świat
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
Świat
Lato, słońce, ciepło
30 stopni coraz bliżej. Pogoda na weekend
Prognoza
Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Lejki kondensacyjne i grad. Burzowy czwartek w Polsce
Polska
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Dziesiątki tysięcy ewakuowanych. Wśród nich są turyści
Świat
Kobieta chłodzi się wiatrakiem podczas upałów, Japonia
"Mówili mi, że będzie gorąco, ale nie sądziłem, że aż tak"
Świat
Plaża w Alicante, Hiszpania
Nawet 44 stopnie i zamknięte plaże
Świat
Ulewne opady deszczu
Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Sycylia zmaga się z pożarami
"Płomienie uderzały w ściany. Czuliśmy się bezradni"
Świat
Opady w czwartek
Tu opady będą największe. Mapa i radar
Polska
Zalana ulica Derdowskiego w Szczecinie
"Przy każdym większym deszczu mamy taką sadzawkę"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom