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Pożary pustoszą Portugalię. Są ranni, trwa walka z ogniem

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Pożary w Portugalii
Pożary lasów w Vouzeli, Portugalia
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PAULO CUNHA
Portugalscy strażacy od czwartku walczą z pożarami lasów i łąk. Na skutek żywiołu kilkanaście osób zostało rannych. Służby medyczne określiły stan dwóch z nich jako bardzo ciężki.

Kilkadziesiąt pożarów lasów i łąk szaleje w Portugalii. Jak podały lokalne media, co najmniej 17 osób zostało rannych, stan dwóch z nich jest bardzo ciężki. Wśród osób poszkodowanych jest siedmiu strażaków.

W sobotę wieczorem premier Luis Montenegro przekazał, że najtrudniejsza sytuacja panuje w gminie Vouzela, w dystrykcie Viseu, w centrum kraju. Spłonęło tam według obrony cywilnej ponad 12 tysięcy hektarów lasów i łąk, co oznacza, że jest to największy tegoroczny pożar.

Potężny pożar

Pożar w gminie Vouzela wybuchł 2 lipca około godziny 4 rano polskiego czasu, a następnie rozprzestrzenił się do miejscowości Oliveira de Frades i Tondeli w dystrykcie Viseu i Agueda w Aveiro. Jeden z najbardziej niebezpiecznych frontów przesuwa się przez pasmo górskie Serra do Caramulo w kierunku Tondeli. Ogień pochłonął ponad 12 tysięcy hektarów i nadal się rozprzestrzenia. Akcje ratunkowe trwają już ponad 72 godziny, a pożar dalej jest aktywny.

- Pożar w Vouzeli gasiło 1174 strażaków, wspieranych przez 390 pojazdów naziemnych i 10 samolotów - powiedział przed sobotnim popołudniem Jose Rodrigues, oficer operacyjny Krajowego Urzędu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności.

Krajowy Urząd Ochrony Cywilnej (ANPC) ogłosił w sobotni poranek, że pożar zagraża domostwom i wymusił zamknięcie linii kolejowej między Mourisca do Vouga a Aguedą. Według ANPC co najmniej siedem osób zostało rannych wskutek pożarów. Dwie z trzech zajętych pożarem miejscowości zostały częściowo ewakuowane w ramach prewencyjnych środków ostrożności.

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Pożar w Portugalii
Źródło: Reuters

Nadchodzi pomoc

W sobotę solidarność z walczącymi z ogniem portugalskimi strażakami wyraziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Europa stoi u boku Portugalii i jej obywateli, którzy po raz kolejny stają w obliczu niszczycielskich pożarów lasów" - przekazała na platformie X szefowa KE.

Trudna sytuacja skłoniła portugalski rząd do uruchomienia w piątek Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Państwo zwróciło się z prośbą o rozmieszczenie czterech samolotów gaśniczych Canadair oraz pomoc Jednostki ds. Sytuacji Kryzysowych Sił Zbrojnych Hiszpanii (UME). Portugalskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że śmigłowce Canadair zostaną zintegrowane ze Specjalnym Urządzeniem do Zwalczania Pożarów na Obszarach Wiejskich (DECIR).

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Hiszpańscy strażacy pomagają gasić pożary w Portugalii
Źródło: Reuters

Oprócz zwrócenia się o dostarczenie samolotów i personelu wojskowego, Portugalia uruchomiła również dwustronny mechanizm współpracy z Hiszpanią i Marokiem.

- Uważamy, że lepiej jest otrzymać wsparcie od naszych sojuszników z Unii Europejskiej i najbliższych sąsiadów, niż przekierowywać zasoby z innych części kraju, w których są one obecnie rozlokowane i również bardzo potrzebne - powiedział na konferencji prasowej premier Luis Montenegro.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza jednak, że pomimo prośby o pomoc międzynarodową kraj nie wyczerpał swoich możliwości operacyjnych. - Zapobieganie jest najskuteczniejszym sposobem ochrony ludzi, mienia i dziedzictwa naturalnego. Jest to zatem działanie prewencyjne i wyprzedzające, które ma na celu wzmocnienie zasobów przeciwpożarowych - wyjaśnił minister Luis Neves.

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Portugalia ogłosiła alerty

W sobotę Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) ogłosił czerwony alert w 13 z 18 dystryktów kontynentalnej części kraju. Obowiązuje on w momencie, gdy panują wysokie temperatury. Ta maksymalna może sięgnąć 44 stopni Celsjusza, a minimalna będzie wahać się między 24 a 28 stopniami.

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Tagi:
pożarPortugalia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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