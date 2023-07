Pożary na Sycylii. Ewakuacje mieszkańców, sirocco utrudnia walkę z żywiołem

Na Sycylii szaleje 55 pożarów - poinformowała we wtorek włoska agencja prasowa ANSA. Najwięcej wybuchło ich w rejonie Palermo, gdzie ewakuowano około 1500 osób. Zmarła tam starsza kobieta, do której na czas nie dotarła pomoc medyczna. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia płonących okolic Palermo.

Fala upałów nawiedziła południową Europę. Wysoka temperatura w połączeniu z brakiem opadów i silnym wiatrem spowodowały wybuch wielu pożarów na greckich wyspach i na włoskiej Sycylii.

Pożary na Sycylii ANSA

Z powodu niebezpiecznych pożarów, które wybuchły w okolicach Palermo, zamknięto we wtorek tamtejsze lotnisko. Było nieczynne do godziny 11. W akcji gaszenia uczestniczył tylko jeden śmigłowiec straży pożarnej. Incydent ten przyczynił się do utrudnień w podróżowaniu po Sycylii w szczycie sezonu turystycznego.

W nocy z poniedziałku na wtorek ewakuowano około 1500 mieszkańców gminy Palermo - podały włoskie media. Dodano, że w miejscowości San Martino delle Scale zginęła 88-latka, do której na czas nie przyjechała pomoc. Kobieta miała wysoką gorączkę i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Niestety płomienie, który otoczyły jej dom, nie pozwoliły ratownikom na czas zabrać jej do szpitala.

Walę z żywiołem utrudnia silny, suchy i gorący wiatr, zwany sirocco.

Pożary na Sycylii PAP/EPA/STR

Ogień w pobliżu lotniska w Palermo PAP/EPA/ANSA

Główne lotnisko na wyspie Katania, piąte co do wielkości we Włoszech, zostało zamknięte w zeszłym tygodniu z powodu pożaru w budynku terminalu i zostało ponownie otwarte tylko na kilka lotów.

Zdjęcia pożarów, które wybuchły w okolicy Palermo, otrzymaliśmy od Reportera 24, pana Kamila.

"Na Sycylii mieszkam na stałe. (...) Lotnisko Punta Raisi zostało tymczasowo zamknięte, spłonęło wysypisko odpadów w pobliżu Palermo w związku z czym lokalne władze zalecają zamykanie okien i pozostanie w domach" - napisał pan Kamil. "Jest bardzo gorąco i wietrznie. Występują przerwy w dostawie prądu, a co za tym idzie, również wody" - dodał.

Blisko rekordu ciepła

W poniedziałek w niektórych częściach wschodniej Sycylii temperatura wzrosła do 47,6 stopnia Celsjusza. Wartość ta zbliżyła się do europejskiego rekordu ciepła, który odnotowano na tej wyspie dwa lata temu - 48,8 st. C.

We wtorek w 16 włoskich miastach ogłoszono czerwony alert, czyli najwyższego stopnia, w związku z wysoką temperaturą. Alarmy przed spiekotą obowiązują między innymi w Palermo i Katanii. Tam przez upały w ostatnich dniach często dochodziło do przerw w dostawach prądu i wody.

Pożary na Sycylii PAP/EPA/STR

