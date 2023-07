Pożary na Rodos. Zdjęcia satelitarne pokazują, jak ogień zajmował kolejne obszary

Rozległe pożary lasów w Grecji zaczęły się na początku zeszłego tygodnia. Wyspa Rodos została najmocniej dotknięta przez żywioł. Publiczna grecka telewizja ERT poinformowała we wtorek, że spłonęło około 10 procent powierzchni wyspy.

Pożary widoczne z kosmosu

W weekend szalejące pożary wymusiły ewakuację 20-30 tysięcy ludzi. Była to - jak poinformowały greckie władze - największa ewakuacja w historii kraju.

Pożary w Grecji

Walka z pożarami trwa też między innymi na wyspach Eubea, Korfu i w środkowej Grecji. We wtorek poinformowano, że w wyniku pożarów na wyspie Eubea zginęło co najmniej pięć osób. Dwie z nich to piloci samolotu wojskowego, którzy zginęli w trakcie walki z ogniem.