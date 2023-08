Śmiercionośne pożary na Hawajach. Prezydent USA Joe Biden wprowadził stan klęski żywiołowej

Hawaje są trawione przez rozległe pożary. Liczba ofiar śmiertelnych pożogi sięga 36 osób. Ci, którzy przetrwali, pilnie potrzebują pomocy. By usprawnić jej dotarcie, prezydent USA Joe Biden wydał decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wydał decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej po tym, jak niszczycielskie pożary zniszczyły część wysp Hawaii i Maui położonych w archipelagu Hawajów. Wszystko po to, by zapewnić szybszą i większą pomoc federalną poszkodowanym mieszkańcom "raju na ziemi".

- Nasze modlitwy są z mieszkańcami Hawajów, ale nie tylko nasze modlitwy - każdy zasób, jaki mamy, będzie dla nich dostępny. Widzieli swoje domy, zniszczone firmy, niektórzy stracili bliskich, a to jeszcze nie koniec - powiedział Biden podczas czwartkowego wydarzenia w Utah.

Ogień wciąż płonie

W czwartek władze przekazały, że w wyniku żywiołu na Maui zginęło co najmniej 36 osób. Tragiczny bilans nie zmienił się do godzin wieczornych, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak podał burmistrz Richard Bissen Jr., większość ognisk, częściowo podsycanych przez porywisty wiatr, nie została jeszcze opanowana.

"To było traumatyczne"

Wiele osób w pośpiechu opuszczało swoje domy. Jak mówił Jeff Melichar, jeden z mieszkańców Maui, wraz z sąsiadami musieli bardzo sprawnie się ewakuować, gdyż porywy wiatru błyskawicznie rozprzestrzeniły płomienie w jego okolicy. Jak dodał w rozmowie z CNN, mieszkańcy zostali zaskoczeni pożarem i nie mieli wiele czasu, by zabrać swoje rzeczy.

On sam był na spacerze, gdy zobaczył szybko zbliżające się płomienie.

- Musieliśmy biec z powrotem przez okolicę, ponieważ byliśmy przytłoczeni dymem i żarem. Pobiegliśmy z powrotem do domu i mieliśmy kolejne 10-15 minut, zanim okazało się, że zostaliśmy dogonieni [przez płomienie - przyp. red.]. I wtedy musieliśmy po prostu wskoczyć do samochodu. To było traumatyczne - opowiadał mężczyzna.