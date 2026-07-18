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Pożary lasów w Kanadzie. Trump zapowiada podwyższenie ceł

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Dym z pożarów Kanadzie pogorszył jakość powietrza w USA
Strażacy walczą z pożarami lasów w Kanadzie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Północno-zachodnią Kanadę trawią pożary lasów, a dym dociera do wielu rejonów Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w związku z tą "kompletnie nieakceptowalną" sytuacją konieczne jest podwyższenie ceł płaconych przez Kanadę. Napisał też, że skontaktuje się z premierem sąsiedniego państwa.

Najwięcej pożarów występuje w prowincji Ontario, przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ogień objął ponad 260 tysięcy hektarów. Wiele pożarów szaleje na słabo zaludnionych obszarach, gdzie można poruszać się tylko drogą powietrzną, co utrudnia ich gaszenie.

Pożary w Kanadzie. Trump zapowiada wzrost ceł

Pożary generują chmury dymu, które zagrażają nie tylko Kanadyjczykom, lecz także Amerykanom. W czwartek i piątek znacznie pogorszyła się jakość powietrza w wielu rejonach USA, od środkowego zachodu po północny wschód. Władze zalecały mieszkańcom, by nie opuszczali domów. Przełożony został między innymi debiutancki mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że skontaktuje się z premierem Kanady Markiem Carneyem. Chce dowiedzieć się od polityka, z którym nie pozostaje w dobrych stosunkach, co ten zamierza zrobić z "kompletnie nieakceptowalną" sytuacją.

"Obarczamy Kanadę odpowiedzialnością za to, że nie dbają należycie o swoje lasy, a do Stanów Zjednoczonych niepotrzebnie dociera brudne, zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze" - napisał Trump w swoich mediach społecznościowych. Dodał, że walka z zanieczyszczeniem generuje znaczne koszty, które muszą zostać doliczone do ceł płaconych przez Kanadę.

Eleanor Olszewski, kanadyjska minister do spraw zarządzania kryzysowego i odporności społeczności poinformowała, że od 2020 rząd jej kraju przeznaczył 12 miliardów dolarów kanadyjskich (ponad 32 miliardy złotych) na zrównoważoną gospodarkę leśną i zapobieganie pożarom. Jednocześnie dodała, że na tę chwilę priorytetem władz jest ochrona własnych obywateli.

Coraz dotkliwsze pożary w wyniku zmian klimatu

W ostatnich latach w Kanadzie - jednym z najbardziej zalesionych państw na świecie - wybucha coraz więcej pożarów obejmujących coraz większą powierzchnię. Eksperci do spraw klimatu wiążą to zjawisko z rosnącą temperaturą, która przesusza roślinność, sprawiając, że staje się bardziej podatna na zapłon.

- W miarę ocieplania się klimatu obserwujemy coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe i będziemy świadkami częstszych pożarów - stwierdził Mike Flannigan, profesor na kanadyjskim Uniwersytecie Thompson Rivers w Kolumbii Brytyjskiej, który specjalizuje się w tematyce pożarów roślinności.

Źródło: Reuters
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Tagi:
KanadaPożaryUSA
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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