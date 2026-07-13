Świat Płonie słynny las pod Paryżem, ogień zajął też wrzosowiska w Wielkiej Brytanii Krzysztof Posytek |

Pożar słynnego lasu w Fontainebleau pod Paryżem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANDOUT/SDIS 77/FRANK DESPREZ

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Europę nawiedzają kolejne fale upałów. Wysoka temperatura, w połączeniu z brakiem opadów, powoduje przesuszenie roślinności, co sprzyja wybuchowi pożarów. W tym roku trawiły one wiele krajów, głównie w południowej części kontynentu.

Pożar pod Paryżem. Podejrzewają podpalenie

Pożary wybuchają także na terenach położonych bardziej na północ. W niedzielę ogień zaczął szaleć w słynnym lesie Fontainebleau, około 60 kilometrów na południowy wschód od Paryża, stolicy Francji. Rozprzestrzeniany przez silny wiatr, objął ponad 800 hektarów. W nocy z żywiołem walczyło ponad 400 strażaków, którzy korzystali z dwóch samolotów gaśniczych i dwóch śmigłowców.

- To szokujące widzieć pożar o takiej skali rozprzestrzeniający się w tak zawrotnym tempie. Ten wyjątkowy las jest pustoszony przez płomienie, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy - powiedział Julien Gondard, burmistrz Fontainebleau.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, ale jak zaznaczył Gondard, ogień pojawił się jednocześnie w wielu miejscach, co budzi podejrzenie, że został zaprószony celowo. Dodał, że według informacji strażaków walka z żywiołem potrwa co najmniej tydzień. W wyniku szalejącego żywiołu władze zamknęły autostradę A6 łączącą Paryż z południem kraju. Ponadto doszło do utrudnień w ruchu kolejowym.

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Pożar słynnego lasu w Fontainebleau pod Paryżem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HANDOUT/SDIS 77/FRANK DESPREZ

Pożary w Wielkiej Brytanii. Płoną wrzosowiska

Pożary roślinności wybuchły także w Wielkiej Brytanii, gdzie w wielu rejonach w ostatnich dniach było ponad 30 st. C. W sobotę dostrzeżono ogień na wrzosowiskach w pobliżu zbiornika Dovestone nieopodal Manchesteru w północno-zachodniej Anglii. W poniedziałek strażacy wciąż walczyli z żywiołem.

Pożary wybuchły także na innych wrzosowiskach. W niedzielę po południu zaczęła się palić roślinność w pobliżu miasta Darwen w hrabstwie Lancashire, również niedaleko Manchesteru. Ponadto zaostrzył się trwający od czerwca pożar na wrzosowisku Tintwistle w hrabstwie Derbyshire w środkowej Anglii.

W związku z kolejną falą upałów agencja Natural England, nadzorowana przez brytyjskie ministerstwo środowiska, ostrzegła w niedzielę przed "ekstremalnym" ryzykiem pożarów w części centralnej i większości południowej Anglii w kolejnych dniach. W wielu innych rejonach Anglii i Walii zagrożenie pożarowe zostało określone jako "bardzo wysokie".

Pożar wrzosowiska w pobliżu Darwen w Lancashire w Wielkiej Brytanii Źródło: Andrew Robinson/Reuters

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