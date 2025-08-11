Ewakuowano ponad tysiąc osób. Pożar zagraża starożytnej kopalni złota

Ponad tysiąc osób ewakuowano z regionu Kastylia-Leon w północno-zachodniej Hiszpanii z powodu szalejącego pożaru. Żywioł zagraża wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO wiosce Las Medulas. Wysoka temperatura i silny wiatr utrudniają walkę z żywiołem.

Z regionu Kastylia-Leon ewakuowano ponad tysiąc osób. Pożar, z którym walczą strażacy, przybrał w niedzielę na sile i stanowi poważne zagrożenie dla Las Medulas - obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miejsce to słynie z formacji skalnych w pomarańczowym kolorze. Ten charakterystyczny, "czerwony" krajobraz został w dużej mierze ukształtowany przez górniczą działalność starożytnych Rzymian, który wydobywali tam złoto. Miejsce to co roku przyciąga wielu turystów. Obecny pożar stwarza realne zagrożenie zarówno dla unikalnej przyrody, jak i bezcennego dziedzictwa kultury tego miejsca.

Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii PAP/EPA/BRAIS LORENZO

Do walki z ogniem zaangażowano wojsko

Ogień nasilił się w niedzielę po południu, niszcząc kilka gospodarstw domowych w prowincji Leon. Służby, w tym specjalna wojskowa jednostka do reagowania na sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe, wciąż walczą z pożarem. Sytuację utrudniają silny wiatr oraz ekstremalnie wysoka temperatura. Kraj ten nawiedziła druga w tym roku fala upałów.

"Wyrażam solidarność z wszystkimi poszkodowanymi mieszkańcami i ponownie dziękuję służbom ratowniczym za ich pracę. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności" - napisał w niedzielę wieczorem na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Trwająca w Hiszpanii fala pożarów jest przykładem tego, jak poważne skutki niosą zmiany klimatu i utrzymujące się przez dłuższy czas ekstremalnie wysokie temperatury. Służby apelują o ostrożność, a mieszkańcy i turyści muszą być przygotowani na możliwe kolejne ewakuacje.

Jeden z wielu pożarów w tym roku

Sytuacja pożarowa jest poważna nie tylko w Kastylii-Leon. Ogień szaleje również w innych regionach Hiszpanii, zwłaszcza w sąsiadującej Galicji. W prowincji Ourense największy tegoroczny pożar zniszczył już 1,3 tysiąca hektarów ziemi.

Według hiszpańskich mediów, minionej doby w Hiszpanii odnotowano dziesiątki poważniejszych i mniejszych ognisk pożarów, przede wszystkim w północno-zachodniej i centralnej części kraju. Od początku roku 17 dużych pożarów strawiło już ponad 46 tysięcy hektarów ziemi.

Strażacy walczą z ogniem w prowincji Leon Reuters

Kolejna fala upałów

Drugi tydzień sierpniowej fali upałów przynosi ekstremalne temperatury na niemal całym terytorium Hiszpanii. Państwowa agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe alarmy aż dla 12 z 17 wspólnot autonomicznych, ostrzegając przed poważnym ryzykiem dla zdrowia mieszkańców i osób podróżujących. Najgorsza sytuacja panuje na Wyspach Kanaryjskich, gdzie obowiązuje czerwony poziom ostrzeżeń, sygnalizujący krytyczne zagrożenie. Nieco niższych wartości na termometrach można się spodziewać jedynie w północnych regionach kraju - Galicii, Kantabrii oraz na Balearach.

Fala upałów, z temperaturą przekraczającą miejscami 42 stopnie Celsjusza, może potrwać jeszcze do środy. Według oficjalnych danych z powodu upałów zmarło w Hiszpanii 1,5 tysiąca osób, co oznacza blisko 46-procentowy wzrost względem tego samego okresu w roku ubiegłym.

Bezprecedensowe temperatury są odczuwalne w całym kraju - w czerwcu padł rekord, gdy w El Granado w Andaluzji odnotowano aż 46 st. C. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET potwierdziła, że tegoroczny czerwiec był najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych w Hiszpanii.

