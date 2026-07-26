Świat Hiszpania wciąż walczy z ogniem. "Jesteśmy całkowicie otoczeni" Anna Bruszewska |

Zmagania z żywiołem trwają. Setki ewakuowanych we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Manuel Bruque

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W Hiszpanii trwa walka z pożarami, które strawiły obszar liczący ponad 77 tysięcy hektarów. Żywioł zmusił do ewakuacji ponad 120 tysięcy osób. Około 100 tysięcy z nich to mieszkańcy Wspólnoty Madrytu oraz prowincji Avila i Toledo, natomiast pozostałe kilkanaście tysięcy to mieszkańcy prowincji Castellon.

W niedzielę król i królowa Hiszpanii odwiedzili ośrodek sportowy La Chopera w madryckiej gminie Villamanta, gdzie zakwaterowani są mieszkańcy ewakuowani z Villa del Prado, Aldea del Fresno i innych miejscowości dotkniętych żywiołem.

- Koordynacja jest wzorowa. Razem możemy stawić czoła każdemu zagrożeniu - powiedział Filip VI. Dowódca Pierwszego Batalionu Interwencji Kryzysowej Wojskowej Jednostki Ratowniczej (UME), podpułkownik Alfonso Arribas, przekazał, że wszystkie fronty pożarów obejmujących Wspólnotę Madrytu i Avilę są opanowane, chociaż kilka ognisk pozostaje aktywnych.

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Walka z żywiołem w Hiszpanii odbywa się z powietrza Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Manuel Bruque

"Jesteśmy całkowicie otoczeni pożarami"

Mieszkańcy San Martin de Valdeiglesias, miasta należącego do Wspólnoty Madrytu, obserwowali w niedzielę ze wzgórz, jak gęste kłęby dymu unoszą się nad regionem. Śmigłowce i samoloty gaśnicze od rana walczą tam z szalejącym żywiołem.

- Jesteśmy całkowicie otoczeni pożarami - powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Marivi, mieszkanka tego hiszpańskiego miasta. - Widzimy spustoszenie, strach, cierpienie. Nie da się tego wytłumaczyć - dodała.

Z pożarami w San Martin de Valdeiglesias walczą również zwykli mieszkańcy, tacy jak David. Mężczyzna powiedział, że członkowie społeczności używali łopat, motyk i innych narzędzi do tworzenia pasów przeciwpożarowych pod okiem profesjonalnych strażaków i pracowników leśnych.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał w niedzielę, że sytuacji pożarowa trochę się poprawiła. - Przed nami z pewnością trudne godziny, ale informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych - powiedział w rozmowie z dziennikarzami podczas wizyty w prowincji Avila. - Zobaczymy, jak potoczy się dzień - dodał. Jak przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, do gaszenia pożarów przyłączyły się Portugalia, Grecja i Włochy, wysyłając na miejsce łącznie 176 funkcjonariuszy, 41 pojazdów i cztery samoloty. Od sierpnia hiszpańskich strażaków wesprą też funkcjonariusze polskiej straży pożarnej.

Strażacy walczą z pożarem w hiszpańskim Castellon

Zamknięto drogi, papież prosi o modlitwę

W niedzielę papież Leon XIV poprosił wiernych o modlitwę za poszkodowanych w pożarach, które w ostatnich dniach pustoszyły Hiszpanię, a także i Francję. "Zachęcam wszystkich do modlitwy za poszkodowanych i za pracę ekip ratowniczych" - napisał w mediach społecznościowych.

Dziennik "El Pais" poinformował, że w wyniku pożarów zamknięto w niedzielę co najmniej 37 odcinków dróg we Wspólnocie Madrytu oraz w prowincjach Avila, Toledo, Castellon, Guadalajara, Huelva i Teruel.

Redagował dd